El paso de Bad Bunny por el cono sur ha dejado momentos memorables, pero ninguno tan impactante como el ocurrido en su reciente presentación en Buenos Aires. En medio de la euforia por su gira mundial, una seguidora protagonizó un contacto físico que encendió las alarmas de los asistentes y se volvió tendencia en redes sociales.

Todo ocurrió en el ‘show’ de Bad Bunny este 14 de febrero de 2026 en el Estadio River Plate (Argentina). El artista puertorriqueño se encuentra cumpliendo con su tour ‘Debí tirar más fotos’, el cual estableció una serie de presentaciones en dicho país durante los días 13, 14 y 15 de febrero.

Precisamente, durante su segunda noche, un hecho se llevó todos los focos. En un momento del espectáculo, el ‘Conejo malo’ se acercó hacia los espectadores mientras cantaba uno de sus temas. Fue allí cuando una fanática lo tomó del cuello y lo ahorcó por un par de segundos, mientras gritaba emocionada ante la cercanía del ídolo.

“Bad Bunny” Porque una chica lo ahorcó durante su show. pic.twitter.com/bDlVuxvzCv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 15, 2026

A pesar de la brusquedad del gesto, el cantante no detuvo el concierto. De inmediato, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ se alejó un poco, se quitó las gafas y le siguió cantando mientras la miraba fijamente. Esta respuesta sorprendió a los presentes, pues muchos pensaron que el artista reaccionaría con molestia o que la seguridad intervendría de forma drástica; sin embargo, el contacto visual se mantuvo mientras la mujer no podía contener su emoción.

Como era de esperarse, los internautas no dejaron pasar este momento para dejar sus jocosas reacciones en un ‘post’ hecho en X por la cuenta Tendencias en Argentina. Entre los comentarios más destacados se leen: “No lo ahorque”, “le aplicaron la de Joao Pedro”, “a esa se le llevó al camarín privado, y ya sabemos lo que pasó después”, “y a Benito le gustó” y “todas queremos ser ella”.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.