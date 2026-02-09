Jesaaelys Ayala, creadora de contenido e hija del cantante Daddy Yankee, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de expresar públicamente que considera a Bad Bunny como el mejor artista de Puerto Rico. La afirmación desató una ola de comentarios y críticas, especialmente entre seguidores del reguetón y fanáticos de la trayectoria de su padre.

La declaración surgió durante una interacción con sus seguidores, en la que Ayala destacó el impacto global y la relevancia cultural que, a su juicio, ha alcanzado Bad Bunny en los últimos años. Aunque aclaró que se trataba de una opinión personal, el mensaje fue interpretado por algunos usuarios como una comparación directa con Daddy Yankee, figura clave en la historia del género urbano.

“El mejor artista que ha dado Puerto Rico. Olvídate, que quedamos en una pieza”, indicó Ayala en un video que grabó en medio de la presentación del artista que arrasó en los recientes Premios Grammy, y que publicó en sus redes sociales.

El episodio vuelve a poner a la ‘influencer’ en el foco mediático, donde con frecuencia es objeto de atención tanto por sus opiniones públicas como por asuntos relacionados con su entorno familiar.

Reacciones a declaraciones de la hija de Daddy Yankee

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras un sector respaldó su postura y defendió el derecho a expresar preferencias musicales, otros cuestionaron sus palabras y recordaron el legado internacional de Daddy Yankee, a quien consideran uno de los máximos exponentes de la música puertorriqueña.

Aunque la ‘influencer’ no volvió a referirse a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, la conversación continuó creciendo y se desplazó hacia una comparación generacional entre los principales exponentes del género.

Internautas hablaron de la trayectoria de Daddy Yankee, a quien identifican como una figura clave en la consolidación del reguetón a nivel internacional. Para algunos usuarios, su influencia sigue vigente y resulta determinante en la historia de la música urbana, independientemente de los cambios que haya experimentado la industria en los últimos años.

“Odia a tu papá todo lo que quieras, pero Daddy Yankee es el número uno y el único que sigue dando reguetón. Te duela o no, es así”, se lee en uno de los comentarios en redes sociales.

En contraste, otros participantes del debate señalaron que el género atraviesa una nueva etapa y que Bad Bunny representa el liderazgo actual, tanto por su alcance global como por su capacidad de conectar con nuevas audiencias. Desde esta perspectiva, el reconocimiento al pionero no impide aceptar el protagonismo de nuevos referentes.

“También tengo +30, pero no podemos vivir de la nostalgia. Actualmente, Benito es el mayor exponente, les guste o no”, expuso una internauta al mostrar su respaldo hacia Ayala.

También surgieron opiniones que apuntaron a la posición personal de Jesaaelys Ayala, al considerar que las diferencias familiares no deberían desdibujar el papel que Daddy Yankee desempeñó al llevar el reguetón de espacios locales a escenarios internacionales.

