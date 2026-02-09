El ‘show’ musical de poco más de 13 minutos de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl ha sido uno de los más comentados de los últimos años, puesto que además de sus canciones y puesta en escena, transmitió un poderoso mensaje hacia la comunidad latina en un momento tan complicado como el que se está viviendo en Estados Unidos.

Y es que el cantante puertorriqueño cantó sus mejores canciones, sí, pero todo el tiempo dio un mensaje de que América no es solo Estados Unidos, sino el resto de países también, los cuales son importantes y merecen respeto y dignidad.

Dicho mensaje impactó a muchas personas, pues en el país norteamericano hay una gran comunidad latina y por eso sentirse así de representados es incluso conmovedor.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al periodista John Sutcliffe, quien justo después de la presentación musical del puertorriqueño tuvo un paso en cámara en el que se le vio profundamente conmovido, al punto de casi llorar.

“He tenido la fortuna de cubrir más de 33 o 34 Super Bowls. Como mexico-norteamericano, hijo de una american,a la verdad fue muy emotivo. El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño, en un mundo que de repente todos se están peleando y reconocer a Lady Gaga que sí vino, reconocer a Ricky Martin… también se vale hoy, estés en México, Argentina, Colombia, Chile, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. ¡Viva Bad Bunny!”, dijo el periodista, con la voz entrecortada.

“BENITO LE CANTÓ EN ESPAÑOL A LA FIESTA MÁS IMPORTANTE DE LOS AMERICANOS” 👏🏻 La emoción del histórico John Sutcliffe tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 📺 #SuperBowlLX | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fq4eyajYtq — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2026

De hecho, este mismo sentimiento lo tienen miles de personas, que se sienten orgullosos de ser latinos, que no se quieran dejar menospreciar por nadie y que esperan que la dignidad y el respeto siempre sean pilares fundamentales en cualquier parte del mundo.

Dicho ‘show’, sin duda, será catalogado como uno de los más importantes de los últimos años precisamente por ese toque cultural y sociopolítico tan importante.

