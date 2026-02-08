Luis Alberto Posada, uno de los artistas más queridos de la música tropical, vivió una jornada difícil el pasado sábado 7 de febrero. A pesar de haber llegado puntualmente al lugar acordado para su presentación, los retrasos ocasionados por otro artista impidieron que su ‘show’ se llevara a cabo como estaba estipulado.

El cantante y su agrupación se presentaron en el sitio a las 11:00 p. m., según lo acordado previamente con los organizadores. Sin embargo, según el contrato, la tarima debía ser entregada a sus ingenieros a las 11:30 p. m. para garantizar el inicio puntual del espectáculo a las 12:00 a. m.

Este detalle era crucial, no solo para cumplir con los tiempos establecidos, sino también para permitir a Posada cumplir con otros compromisos previos.

El inconveniente surgió cuando, según los organizadores, el artista que se encontraba ocupando el espacio destinado para la presentación de Posada subió al escenario sin autorización y extendió su actuación más allá del tiempo acordado.

Este retraso afectó a la producción y, lo que es más importante, a los miles de fans que esperaban ansiosos el ‘show’.

“Es una situación profundamente incómoda para mí saber que hay un público esperando y no poder cumplir con lo prometido. Aunque en el pasado he pasado por alto situaciones similares, afectando incluso mi salud y otros compromisos, esta vez la situación volvió a repetirse”, comentó Posada, visiblemente afectado.

El cantante aprovechó la oportunidad para ofrecer una disculpa pública a sus seguidores: “Quiero que quede claro que esta situación no fue responsabilidad mía. El incumplimiento de los organizadores fue la principal causa de que el evento no se llevara a cabo como estaba previsto”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.

Posada también destacó que, a pesar de sus esfuerzos por respetar los horarios, las reiteradas promesas de los organizadores nunca se cumplieron.

“Cuando se firma un contrato, siempre pregunto si van a respetar los horarios de Luis Alberto Posada, y siempre me dicen que sí. Sin embargo, al final, nos dicen que esperemos por ‘un percance’ y así nos llevan tres horas de espera”, expresó el cantante.

El artista culminó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans en La Virginia y en todo Risaralda, y dejó en claro que continuará comprometido con su música y su público, siempre buscando ofrecer lo mejor en cada presentación, no sin antes decir que no estaba borracho, como otros dicen.

“Un abrazo a la gente de La Virginia, Risaralda. ¡Hasta otra ocasión y que Dios los bendiga!”, concluyó Luis Alberto Posada.

