En medio de las festividades de la Feria de Cali, el reconocido cantante de música popular, Luis Alberto Posada, logró dar un vuelco a su presentación. El 29 de diciembre, el artista decidió, entre risas y melodías, dar una lección sobre expectativas y emociones, poniendo a prueba la fidelidad de sus seguidores.

Todo comenzó cuando Posada, con semblante serio y notable descontento, anunció al público su inesperado retiro del concierto. “Ustedes no tienen la culpa, pero a Javier González y a Gilberto Cárdenas les dije: ‘consíganme un buen sonidazo’, pero definitivamente con este sonido no puedo más”, dijo el cantante, creando una atmósfera de sorpresa y decepción entre los asistentes.

Una multitud de fans preocupados vio cómo su ídolo se despidió con un “Que Dios los bendiga, hasta la próxima”, dejando en total silencio a la abarrotada plaza de eventos. Sin embargo, esta melancolía solo duró unos minutos.

Con una habilidad digna de un actor experimentado, Posada hizo su reaparición en el escenario haciendo eco de su famosa frase “Pasenla por inocente”. La sorpresa fue inmensa cuando reveló que todo había sido una broma planeada con cuidado y detalle.

“El sonido de ayer no estaba óptimo para cantar. Esa fue la inocentada de ayer. Volvieron a caer, mi gente linda”, anunció el cantante en sus redes sociales, agregando un toque de humor a la situación que logró divertir tanto a él como a su público.

El ambiente cambió por completo tras la revelación de la broma. Los fans, con corazones aliviados, rompieron en risas y aplausos, y se dejaron llevar por el entusiasmo del cantante, quien dio inicio a una presentación llena de sus mayores éxitos.

