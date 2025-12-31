El cambio de vida de J Balvin ha sido más que notorio en los últimos meses, pues luego de retirarse un tiempo de la música por cuestiones mentales, regresó con un estilo más enfocado en entretener a la gente y no tanto en querer destacar ni ser el número uno.

Además, en diferentes entrevistas ha dicho que a él realmente lo que le importa es ser cada día mejor, especialmente desde que formó su familia con Valentina Ferrer con el nacimiento de su hijo Río.

Ante esto, especialmente desde la visita del ‘streamer’ Ibai a su casa en Medellín, ha comenzado con un camino a la reconciliación con artistas con los que por una u otra razón se había alejado.

El primero, que fue uno de los más emotivos, fue con Bad Bunny, con quien crearon una gran gira que los aficionados disfrutaron mucho, pero luego se habían alejado. Sin embargo, en México se reencontraron y le dieron uno de los mejores momentos a los seguidores del reggaetón en el mundo.

Luego solucionó sus diferencias con el productor argentino Bizarrap, al punto de que sacaron una canción juntos que, en vez de ser una tiradera como muchos imaginaban, fue un vallenato que ha gustado en las redes sociales.

Finalmente, se dio el que las personas más esperaban: la reconciliación con Residente. En 2021, el puertorriqueño le tiró fuerte a Balvin por la forma en la que actuaba, cómo eran sus canciones e incluso por cómo reaccionaba ante los problemas sociales en Colombia, lo cual, dijo el mismo cantante colombiano, sí lo afectó de gran manera.

Esta fue la canción de Residente con Bizarrap en contra del artista antioqueño:

Este miércoles, 31 de diciembre, luego de todo lo que pasó, Balvin compartió una foto con Residente, asegurando que ya hace algunos meses se encontraron, se escucharon y, lo más importante, se reconciliaron.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, escribió Balvin.

Esta fue la fotografía:

Al final, lo que está haciendo el artista colombiano es muy importante porque está enviando un mensaje de unión y esperanza a sus seguidores, demostrando que hay que dejar el eco a un lado para conectar de nuevo con las personas que alguna vez fueron importantes.

