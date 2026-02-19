La muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de apenas siete años, volvió a poner en evidencia las profundas fallas del sistema de salud en Colombia y desató una fuerte polémica nacional que incluso llegó al escenario del humor político.

El menor llevaba más de 24 horas hospitalizado en el departamento del Huila, sangrando por la nariz y uno de sus oídos, luego de haberse golpeado la cabeza al caer de su bicicleta. Kevin padecía desde los nueve meses de edad hemofilia A severa, una condición que requería atención inmediata y un medicamento vital que nunca llegó.

Según el relato de su madre, Yudy Katerine Pico, durante todo ese tiempo las respuestas fueron evasivas. El personal médico y administrativo insistía en que debían esperar la autorización de la EPS y la disponibilidad de camas.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir en la bicicleta, tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero si el sistema de salud no enseña, las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos deficitarios”, dijo Gustavo Petro.

‘Tola y Maruja’ se pronunciaron sobre Gustavo Petro

En medio de esta coyuntura, ‘Tola y Maruja’ se refierieron al tema, quienes regresarán al país con su gira ‘Las mamás no lloran, las mamás facturan‘, que se presentará en el Teatro Cassia de Bogotá en el mes de abril.

Durante una entrevista con Pulzo, las reconocidas humoristas se refirieron al caso de Kevin con su característico tono crítico e irónico, aunque sin ocultar su molestia por lo ocurrido.

“Muy desconsiderado el presidente y el ministro”, dijeron, cuestionando que se insinuara que el niño no debía jugar o montar bicicleta por su enfermedad, como si la responsabilidad recayera en él o en su familia.

Entre bromas y comentarios cargados de sarcasmo, ‘Tola y Maruja’ evidenciaron lo absurdo de culpar a un menor enfermo por una tragedia que, a juicio de muchos, pudo evitarse. No obstante, Maruja terminó pidiendo cambiar de tema, reconociendo que se trataba de asuntos demasiado tristes.

Las humoristas también aprovecharon para referirse a otras polémicas protagonizadas por el presidente, como sus comentarios sobre la Biblia y figuras religiosas, que calificaron como “metidas de pata”, fieles a su estilo de crítica mordaz.

Comentaron que eso de decir que Jesús y María Magdalena le hacían ‘canchis canchis’ estaba muy mal hecho, porque Jesús nunca se casó. “Usted se imagina a Jesús casado, con esposa, y que la esposa le diga: “mire, servirle vino a los amigos sí está listo, pero a mí no era capaz de medir la leche deslactosada; procurar a los mancos sí, pero a mí mamá no le quitas la verruga de la nariz”’.

Tola remató diciendo que el presidente ‘metió las patas’ y luego salió con que era ‘muy buena para la cama’. ‘”Ay, el presidente, ave María… ay, Gustavo, por Dios… ay, por Dios'”.

Entre risas, exageraciones y frases provocadoras, el dúo volvió a demostrar cómo el humor puede convertirse en una forma de denuncia social.

