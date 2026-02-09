Los comediantes colombianos Camilo Sánchez y Camilo Pardo llevaron su irreverente formato ‘F*cks News Noticreo’ a Ecuador y no pasaron desapercibidos.

El pasado 4 de febrero de 2026, el dúo grabó uno de los episodios más polémicos y comentados de su proyecto humorístico en el Teatro San Gabriel, en Quito, función que logró un rotundo ‘sold out’ y que fue publicada en Youtube a inicios de febrero.

Fieles a su estilo directo, satírico y sin censura, los humoristas aprovecharon el contexto político y económico del momento para lanzar críticas cargadas de ironía.

En esta ocasión, el blanco principal de sus burlas fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y las recientes tensiones comerciales con Colombia, especialmente el anuncio de aranceles del 30 %, tema que se convirtió en materia prima para su comedia mordaz.

Desde el escenario, Sánchez y Pardo celebraron la acogida del público quiteño y, entre risas, insinuaron que no sabían si podrían regresar al país debido al clima político. A partir de ahí, desplegaron una rutina basada en la exageración y el absurdo, en la que cuestionaron decisiones gubernamentales, compararon actitudes políticas con referentes internacionales y ridiculizaron la llamada “guerra comercial” entre países vecinos.

Uno de los momentos más comentados del episodio fue cuando los comediantes ironizaron sobre la posibilidad de un conflicto entre Colombia y Ecuador, llevándolo al terreno del humor oscuro.

En su relato satírico, imaginaron una confrontación marcada no por armas, sino por apagones, velas y celulares descargados, una metáfora que arrancó carcajadas del público y que reforzó el tono crítico del espectáculo.

Durante la función, también interactuaron con los asistentes, preguntando quiénes se consideraban simpatizantes del presidente Noboa. En clave de humor, bromearon con la idea de “cobrarles” un 30 % más, haciendo referencia directa a los aranceles, en un juego escénico que buscaba incomodar y divertir al mismo tiempo, sello característico del formato.

A pesar del tono provocador, los comediantes también dejaron espacio para un mensaje menos confrontacional. En medio de las bromas, recordaron que Colombia y Ecuador son países hermanos y que las disputas políticas no deberían traducirse en divisiones entre los ciudadanos. Incluso minimizaron el impacto personal de las decisiones económicas, señalando que muchas veces estas polémicas se viven más en el discurso que en la realidad cotidiana.

Fcks News Noticreo* se ha consolidado como “el noticiero menos informado de Colombia”, una propuesta que se nutre del sarcasmo, la crítica social y la exageración para cuestionar la actualidad política y mediática.

Su paso por Quito reafirma la capacidad del formato para generar conversación, incomodidad y risas, incluso fuera de su país de origen.

El episodio, que ya circula en redes sociales, ha despertado reacciones divididas: mientras algunos celebran la libertad del humor político, otros cuestionan el tono y el alcance de las burlas.

Lo cierto es que Sánchez y Pardo lograron lo que buscan desde el inicio: provocar, hacer reír y poner temas incómodos sobre la mesa.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.