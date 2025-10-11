La modelo Marcela Marenco y el reconocido humorista Frey Eduardo Quintero, conocido como ‘Boyacomán’, sellaron su amor con una ceremonia religiosa en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: ‘Boyacoman’ confesó que se peleó con Dios cuando perdió a su bebé: “Tenía siete meses”)

Según las imágenes compartidas por los propios protagonistas en redes sociales, la novia lució un tradicional vestido blanco con detalles en encaje, mientras que el comediante optó por un elegante traje azul claro, reflejando el estilo fresco y alegre que los caracteriza.

Aunque la pareja ya había oficializado su unión por lo civil el 11 de noviembre de 2023, y son padres de una hija, decidieron reafirmar su compromiso “ante los ojos de Dios” en una ceremonia más íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Lee También

“Hoy es el día más feliz de mi vida”, escribió el comediante en una de las publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram , donde dejó ver algunos momentos de la emotiva ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Lee También

¿Quién es la esposa de ‘Boyacomán’?

Marcela Marenco, de 26 años, es modelo, creadora de contenido y auxiliar de vuelo, aunque se ha enfocado principalmente en su carrera en el mundo del modelaje, donde representó a Cundinamarca en Miss Universe Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela (@marcelamarenco19)

Su relación con ‘Boyacomán’, más allá de lo sentimental, también ha sido una alianza profesional: juntos han protagonizado diversos contenidos humorísticos y de entretenimiento en redes sociales.

Con esta boda religiosa, la pareja reafirma una historia de amor que comenzó con discreción y hoy se consolida públicamente, manteniendo el toque de humor y cariño que los ha hecho tan queridos entre sus seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.