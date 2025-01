A las 8:00 p. m. de este martes 7 de enero se estrenará una nueva temporada de ‘Yo me llamo’, el ‘reality’ de imitación del canal Caracol.

(Vea también: Amparo Grisales, ícono de ‘Yo me llamo’, se abrió sobre idea de tener hijos y ser mamá)

Por tal motivo, los integrantes del jurado dieron un abrebocas en ‘Día a día’ sobre lo que los televidentes se van a encontrar y aprovecharon para calificar las ‘audiciones’ que hicieron algunos integrantes del programa matutino.

Acá, algunas fotos de las imitaciones que se hicieron:

Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde, entre otros, fueron algunos de los que se presentaron imitando diferentes artistas. El ‘show’ que más llamó la atención, y que sacó varias risas, fue el de Lalinde y Calero, quienes además estuvieron acompañados por ‘Boyacomán’ y Juan Diego Vanegas.

Los cuatro se presentaron como Menudo (agrupación puertorriqueña) e interpretaron varios de sus éxitos. Sin embargo, la falta de coordinación en el baile, la afinación en algunas canciones, entre otros detalles, les terminaron pasando factura.

—Espectacular. Sin palabras… impresionantes— dijo Melina Ramírez, aplaudiendo lo hecho por sus compañeros.

—Yo nunca había visto esto— agregó Laura Acuña, quien además destacó varias cualidades de los ‘imitadores’.

No obstante, y ante los elogios de las dos presentadoras, Amparo Grisales interrumpió y pidió la palabra rápidamente.

—Aquí somos los jurados nosotros, Laurita, que no se te olvide…— afirmó la actriz en tono serio.

—Sí señora. Toda la razón— respondió Laura Acuña.

Acá, una foto de cómo fue el vestuario:

En ese momento, y ante las risas que había en el set, la manizaleña comenzó a dar su opinión, la cual resultó ser muy diferente a las que ya habían dado Melina Ramírez y Laura Acuña.

“A mí me parece que les faltó armonía, no solo en el canto, sino en el baile. Desiguales, terribles… En las voces, podría poner una luz verde y una roja. La carita que me ponen…”, dijo Amparo Grisales, burlándose un poco de la reacción que tenían los integrantes de ‘Día a día’.