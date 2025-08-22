La reconocida cadena de tiendas colombiana, Alkosto, continúa con su tradicional evento de descuentos “Agosto, Alkosto” para el 2025, con un lanzamiento que inició desde el 26 de julio, y que se ha extendido durante todo el mes, lo que ha permitido mejorar las ofertas de descuentos con el paso de los días. Esta iniciativa pretende captar a más consumidores en el pico de alta competencia comercial del mes, ofreciendo rebajas significativas en productos de tecnología y electrodomésticos.

Acorde con el sitio web oficial de la empresa, los consumidores podrán encontrar descuentos desde el 30 % hasta el 60 % en productos seleccionados. Televisores que regularmente costarían hasta 3 millones de pesos, podrán adquirirse a un precio de 1,5 millones de pesos durante esta temporada de ofertas.

Qué productos tienen descuentos en Alkosto por estos días

Estas son algunas de las oferta que se pueden encontrar en el sitio web de Alkosto.

Celular Redmi note 14 pro . 50 % de descuento: 1.079.900 pesos

Celular Infinix Hot 60 pro – 60 % de descuento: 599.900 pesos

Televisor TCL 50 pulgadas – 53 % de descuento: 1.399.900 pesos

Televisor Kalley 60 pulgadas – 54 % de descuento: 1.699.900 pesos

Freidora de aire Imusa 7,5 litros – 50 % de descuento: 339.900 pesos

Nevera LG 50 % de descuento: 2.699.900 pesos

Colchón Spring 100 x 190 cm + almohada – 60 % de descuento: 658.563 pesos

Cocina con baterias Imusa – 40 % de descuento: 299.940 pesos

Pero las ofertas no paran allí, Alkosto también proporcionará envíos gratuitos para varios productos y permitirá a los clientes participar en sorteos y promociones especiales. En el sitio web oficial de la tienda, se anuncia a los usuarios revisar a menudo los términos y condiciones de las promociones, puesto que los precios y promociones estarán en constante cambio.

El Grupo Corbeta, conglomerado empresarial al cual pertenece Alkosto, destaca por su presencia de más de seis décadas en la industria. Sus marcas incluyen Sinergia, Kalley y Contigo Autoservicios, liderados por Manuel Santiago Mejía.

El evento de descuentos no se limita a la tecnología y los electrodomésticos, sino que también incorporará ofertas en videojuegos, accesorios para el hogar y juguetes. La campaña ha sido ampliamente promovida en las redes sociales y medios digitales, resaltando su anticipado recibimiento por los colombianos que buscan economizar en productos de alta demanda.

Entre las facilidades proporcionadas a los consumidores durante la campaña figuran un crédito rápido aprobado en 20 minutos, devoluciones en un plazo de 30 días, seguro gratuito para celulares adquiridos, y servicios de instalación para productos seleccionados. Adicionalmente, se brindarán coberturas para instalaciones por ciudad y se ofrecerán diversos medios de pago electrónicos para asegurar transacciones seguras y cómodas.

