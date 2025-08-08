Alkosto y sus diferentes marcas hermanas, entre ellas Ktronix, botan la casa por la venta en este mes, en el que se despliega una estrategia publicitaria que incluye una reducción fuerte de sus precios habituales.

Por lo menos eso es lo que se evidencia en algunos precios que tiene publicados Ktronix en su portal oficial y que tiene a muchos de sus clientes sorprendidos y hasta incrédulos con descuentos de hasta más del 60 %, se puede evidenciar.

Productos con 60 % de descuento en Ktronix (de Alkosto) hoy

Uno de esos productos es, por ejemplo, un celular de la marca Honor, que antes costaba 3’200.000 pesos y ahora se puede comprar por cerca de 1’100.000 pesos, según la publicación. El descuento que promete el comercio es de hasta 66 %.

Entre las características de este dispositivo se destaca que tiene cámara con sensores Sony, fotos en baja condición de luz, batería de 5200mAh, borrador mágico que elimina objetos y personas en las fotos.

Otro producto con 60 % de descuento es un televisor de 55 pulgadas marca Panasonic, que antes costaba 4’500.000 pesos y ahora vale 1’800.000 pesos.

Entre sus especificaciones más destacadas está que viene con Google TV, ‘streaming’, música, estudio 4K procesador de imagen que ofrece altos contrastes, Chromecast & Airplay, entre otros.

El retail del mismo grupo de Alkosto también tiene a disposición otros productos con precios que rondan el 50 % de descuento como:

Celular Motorola G15 512GB: 650.000 pesos.

Celular Redmi Note 14 Pro 256GB: 1’079.000 pesos.

Computador portátil 2 en 1 HP Pavilion 14″ pulgadas: 2’100.000 pesos.

Nevecón LG Side by Side 519 Litros: 3’400.000 pesos.

Nevecón LG Side by Side 519 Litros: 1’00.000 pesos

¿Quiénes son los dueños de Alkosto y Ktronix?

Se trata del Grupo Corbeta S.A., que gestiona tanto la cadena de hipermercados Alkosto como las tiendas especializadas en tecnología Ktronix. Con sus formatos de hipermercado y tienda especializada, respectivamente, han logrado posicionarse como líderes del mercado, atrayendo a millones de consumidores con ofertas, promociones y una amplia variedad de productos.

Aunque para muchos son marcas distintas, su historia y su estructura corporativa están intrínsecamente ligadas a un mismo y poderoso conglomerado empresarial que ha dejado una huella profunda en la economía nacional.

