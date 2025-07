Hacer el mercado es una actividad religiosa para todas las familias que buscan comprar los mejores productos, pero, muchas veces, el obstáculo son los altos precios. Sin embargo, existe un día en el que sale más barato por los descuentos que ofrecen.

El creador de contenido Daniel Mahecha, que se enfoca en finanzas personales, contó que el mejor día para mercar es el miércoles. Este día, en Alkosto, es cuando todos sus almacenes se surten, por lo que el supermercado hace buenos descuentos.

¿Qué días hacer mercado para que salga barato?

Como se mencionó anteriormente, el miércoles se encuentran descuentos en Alkosto. El ‘influencer’ mostró que hay artículos como el aguacate hass, que tienen un 50 % de descuento, mientras que otros vegetales alcanzan hasta el 40 %. A su vez, productos básicos como un ‘sixpack’ de leche se pueden comprar en 23.000 pesos, cuando normalmente se consigue en 30.000 pesos. El pollo, por ejemplo, también está barato. Uno entero que pese kilo y medio puede costar 12.000 pesos. La recomendación es ir sobre las 7:00 a. m. o apenas abra el establecimiento.

Por otra parte, ChatGPT recomendó otro día para ir a mercar. Se trata de los jueves, que, según la inteligencia artificial, sale beneficioso porque es cuando arrancan los descuentos de fin de semana y, a la vez, no está tan concurrido como sí lo estaría un sábado o domingo.

En tiendas como el Éxito, la recomendación se extiende a ir los martes, cuando hay promociones en carne. En Olímpica hay un día especial para comprar carne y pescado con descuento y son los jueves.

¿Cuál es el peor día para hacer mercado?

Así como hay buenos días para mercar, hay otros en los que no se recomienda ir a comprar. Y no es por los precios, pues no suelen subir estrepitosamente, sino por la congestión en los locales.

Según la IA, el peor día para hacer mercado es el sábado. Explicó que este día, en horas de la mañana, está altamente congestionado, pues las personas aprovechan el inicio del fin de semana para surtirse de alimentos y artículos de aseo.

Los domingos tampoco se recomienda utilizarlos para hacer las compras de la semana. ChatGPT reveló que para el último día de la semana los productos frescos se acabaron y quedan los más viejos, especialmente en el área de frutas, verduras y panadería.

¿Dónde hacer mercado por Internet?

Estas son cinco plataformas recomendadas para hacer mercado por Internet en Colombia, ideales para quienes buscan comodidad y precios competitivos. Todas ofrecer distintas formas de pago.

D1: Tiene una plataforma oficial (domicilios.tiendasd1.com) con productos básicos a bajo costo. Acepta pagos por PSE y tarjeta, y garantiza seguridad en la compra.

Tiene una plataforma oficial (domicilios.tiendasd1.com) con productos básicos a bajo costo. Acepta pagos por PSE y tarjeta, y garantiza seguridad en la compra. Merqueo: Es un supermercado 100 % digital colombiano con gran variedad de productos. Acepta diferentes métodos de pago y ofrece promociones frecuentes.

Es un supermercado 100 % digital colombiano con gran variedad de productos. Acepta diferentes métodos de pago y ofrece promociones frecuentes. Rappi: Además de domicilios de comida, cuenta con “Rappi Supermercado” y acceso a tiendas como Éxito o Carulla. Tiene descuentos exclusivos, aunque los costos de envío pueden variar.

Además de domicilios de comida, cuenta con “Rappi Supermercado” y acceso a tiendas como Éxito o Carulla. Tiene descuentos exclusivos, aunque los costos de envío pueden variar. Éxito: Su tienda en línea (exito.com) permite comprar alimentos y otros productos con entregas a domicilio, promociones iguales a las tiendas físicas y buena seguridad en pagos.

Su tienda en línea (exito.com) permite comprar alimentos y otros productos con entregas a domicilio, promociones iguales a las tiendas físicas y buena seguridad en pagos. Jumbo: Ofrece una plataforma virtual (jumbocolombia.com) con productos variados, precios competitivos y promociones exclusivas.

Antes de mercar en línea, se recomienda verificar la cobertura, los tiempos de entrega, los medios de pago, la calidad de productos frescos y las políticas de devolución.

