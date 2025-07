En Colombia, el mercado inmobiliario se clasifica principalmente por dos categorías de vivienda: viviendas de interés social (VIS) y viviendas no VIS. Esta distinción es crucial porque determina los beneficios y las ayudas económicas a las que pueden acceder los compradores, así como los requisitos de construcción y los topes de precio. Conocer estas diferencias es fundamental para cualquier persona interesada en adquirir una propiedad en el país o para comprender la dinámica de los proyectos de vivienda actuales.

Las viviendas de interés social (VIS) son aquellas cuyo valor no excede un tope establecido por el Gobierno Nacional, que generalmente se actualiza anualmente y se calcula con base en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Su objetivo principal es facilitar el acceso a una vivienda digna para familias de ingresos bajos y medios, a menudo con subsidios o tasas de interés preferenciales. Por otro lado, las viviendas no VIS comprenden todas aquellas propiedades cuyo valor supera el tope máximo establecido para las VIS. Estas pueden ser de interés prioritario (VIP) si su valor es aún menor que las VIS, o de interés medio y alto, no cuentan con los mismos beneficios de subsidio directo, aunque pueden aplicar a otras líneas de crédito o incentivos bancarios.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de vivienda VIS?

Para acceder al subsidio de vivienda de interés social (VIS) en Colombia, es fundamental cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Gobierno Nacional. Uno de los pilares es no ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, ni que ninguno de los miembros del grupo familiar solicitante lo sea.

Además, es indispensable no haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda previamente, lo que busca garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan por primera vez. Estos criterios buscan asegurar la equidad en la distribución de los recursos y focalizar la ayuda en hogares que carecen de una solución habitacional propia.