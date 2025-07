Una joven alemana que documenta su vida en Colombia confrontó una realidad inusual en un recorrido por algunos supermercados. Su experiencia no solo puso en la lupa las particularidades de la cultura de consumo colombiana, sino que también abrió un debate sobre los modelos comerciales y las prácticas de las grandes superficies en el país.

La extranjera se encontró con sorpresas en cada pasillo de los supermercados. Se mostró desconcertada al encontrar productos básicos como agua y leche empaquetados en bolsas plásticas, práctica poco habitual en Alemania.

“Lo más chévere es que está abierto todos los días de la semana. En Alemania, un domingo no consigues nada […]. Lo más raro para mí es que hay mucho plástico. Todo está en botella de plástico, casi no hay vidrio. Lo más raro es el agua en bolsas, eso no existe en Alemania. También se consigue en bolsa la lecha, la avena. En Alemania la mayoría de las bebidas vienen en cajas reciclables. La mayoría en vidrio”, indicó inicialmente en el video que compartió en YouTube.

En su recorrido, la joven descubrió que algunos productos estaban disponibles en grandes cantidades, como los aceites y el arroz. Esto, fue una clara muestra de una oferta que supera por mucho a la de los supermercados germanos.

Lo que le llamó la atención fue que no encontró mucha oferta de cerveza, bebido alcohólica que es tradicional en su país.

“Hay cerveza, pero no hay mucha. En Alemania tomamos mucha cerveza. El vino acá es bastante caro, en Alemania es superbarato. Consigues un buen vino en dos euros. Hay muchos licores, obviamente, más que todo hay aguardientico, lo que más les gusta a los colombianos. Encontré un licor alemán, que es el más famoso”, aseguró en medio de su recorrido.

Pero en un momento, la joven criticó los anuncios que se hacen por medio de los parlantes del supermercado, pues aseguró que eso no existe en Alemania.

“Aquí hablan mucho, la verdad. Hacen muchos anuncios, eso en Alemania no lo hacen, no nos gusta el ruido”, afirmó la alemana.

Pero allí no quedó todo, pues mientras grababa se percató de que un hombre de seguridad se le acercaba para prohibir filmar dentro del establecimiento, situación que le pareció muy extraña.

“Como cosa chistosa, me echaron del supermercado. Yo sabía que eso iba a pasar porque acá en algunos supermercados tienen reglas muy pailas, pero vamos a ir a otro”, comentó en medio de risas.

Anotó, además, la amplia oferta de frutas frescas y la preferencia en Colombia por alimentos como arroz, fríjoles y atún. Observó la gran variedad de productos dulces típicos, como las panelitas, arequipe, Chocoramo y las populares gomitas.

Por último, exaltó la variedad de productos que se encuentran en los diferentes supermercados y, sorpresivamente, aseguró que a veces extraña más a Colombia que a su país natal.

“Hay mucha gente que piensa que Colombia es un país muy pobre, que no tiene mucha variedad de productos o mucha oferta, pero no es verdad. En Colombia se consigue de todo y hay supermercados para cualquier presupuesto. No me hace falta absolutamente nada acá, y cuando estoy en Alemania extraño muchas cosas de acá”, concluyó la extranjera.

