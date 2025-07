Así como ahora se divulga la realidad de salud de la esposa del fallecido Diogo Jota, un caso que se viralizó hace varios años tomó un rumbo que ha llevado a inesperados beneficios a nivel mundial.

El caso de la fallecida periodista británica Dame Deborah James se hizo público luego de que sufrió un duro cáncer terminal y se despidió con un conmovedor mensaje en el que reconoció: “Mi cuerpo no puede seguir”.

Su historia y la manera en la que afrontó una dura enfermedad le dio la vuelta al mundo el 9 de mayo de 2022, cuando anunció que entraba en cuidados paliativos, y luego en el 28 de junio de 2022, al fallecer.

Lo cierto es que dejó una herencia muy reveladora sobre el impacto que logró gracias a su caso, pues tres años después la fundación en su honor ha obtenido notables resultados.

¿Cómo se llama la fundación de periodista fallecida por cáncer?

El Bowelbabe Fund es un fondo de financiación establecido por la difunta Dame Deborah James en colaboración con Cancer Research UK. Dame Deborah, conocida popularmente como ‘Bowelbabe’ a través de su influyente presencia en redes sociales y su podcast “You, Me and the Big C”, fue una periodista, educadora y activista británica que documentó valientemente su batalla de cinco años contra el cáncer de intestino. Lamentablemente, falleció en junio de 2022.

La misión principal del Bowelbabe Fund es continuar el extraordinario legado de Dame Deborah James al financiar investigaciones vitales para combatir el cáncer. Sus objetivos principales incluyen:

El fondo apoya investigaciones pioneras sobre la detección temprana del cáncer de intestino y otros tipos de cáncer, así como el desarrollo de la medicina personalizada. Esto abarca el estudio de cómo las bacterias intestinales afectan el riesgo de cáncer, el uso de inteligencia artificial para identificar signos tempranos, la comprensión de cómo se propaga el cáncer de intestino y la exploración de nuevos tratamientos dirigidos. Por ejemplo, ha comprometido una financiación significativa para programas como CRC-STARS, que busca hacer de la medicina personalizada una realidad para pacientes con cáncer de intestino, y para el Laboratorio Bowelbabe en el Instituto Francis Crick.

Una parte crucial de su misión es sensibilizar al público sobre los signos y síntomas del cáncer de intestino. Deborah James era una ferviente defensora de “romper tabúes” relacionados con las funciones intestinales y animaba a la gente a hablar abiertamente sobre sus hábitos intestinales, ya que la detección temprana aumenta significativamente las tasas de supervivencia. El fondo apoya campañas de concientización e iniciativas educativas.

Busca combatir los estigmas que rodean el cáncer con una honestidad inquebrantable, empoderando a más personas para que busquen ayuda y discutan abiertamente sus problemas de salud.

En última instancia, el objetivo general del fondo es dar a más personas afectadas por el cáncer “más tiempo con las personas que aman”, impulsando el progreso en la investigación, el tratamiento y el diagnóstico temprano.

¿Cuándo ha recaudado Bowelbabe Fund?

El Bowelbabe Fund ha tenido un impacto notable desde su creación en mayo de 2022 en la lucha contra el cáncer. Inicialmente, se fijó una meta de 250,000 libras esterlinas (unos 1.358 millones de pesos colombianos), pero la superó rápidamente, recaudando más de 17 millones libras esterlinas (unos 9.238 millones de pesos colombianos) hasta la fecha.

Esta financiación se ha comprometido y está apoyando activamente varios proyectos en Cancer Research UK, The Royal Marsden Cancer Charity y Bowel Cancer UK. Esto incluye:

Inversión significativa en proyectos de investigación centrados en el cáncer de intestino, incluyendo estudios en personas más jóvenes con la enfermedad y tecnologías de tratamiento avanzadas.

centrados en el cáncer de intestino, incluyendo estudios en personas más jóvenes con la enfermedad y tecnologías de tratamiento avanzadas. Financiación para campañas de concientización itinerantes y programas de educación primaria para mejorar el diagnóstico temprano.

y programas de educación primaria para mejorar el diagnóstico temprano. Apoyo a programas de investigación líderes a nivel mundial como CRC-STARS y el Laboratorio Bowelbabe.

El fondo es un poderoso testimonio de la “esperanza rebelde” de Dame Deborah James y su inquebrantable dedicación para marcar una diferencia en la vida de futuros pacientes con cáncer.

¿Quién fue Deborah James?

Dame Deborah James (1981-2022) fue una influyente periodista, educadora y activista británica que se convirtió en un faro de esperanza y conciencia pública en la lucha contra el cáncer, especialmente el cáncer de intestino. Es ampliamente conocida por su apodo ‘Bowelbabe’ y por su incansable trabajo de recaudación de fondos y concienciación sobre la enfermedad que ella misma padeció.

Deborah James nació en Chertsey, Surrey, en 1981. Antes de su diagnóstico, llevaba una vida activa como subdirectora de escuela y madre de dos hijos.

En diciembre de 2016, a la edad de 35 años, Deborah fue diagnosticada con cáncer de intestino en etapa 4, una noticia devastadora que enfrentó con una valentía y determinación admirables. A partir de ese momento, su vida dio un giro de 180 grados.

Lejos de guardar silencio, Deborah decidió compartir su viaje con la enfermedad de manera abierta y honesta. Creó el blog ‘Bowelbabe’, donde documentaba sus experiencias, tratamientos y desafíos. Su enfoque realista, a menudo con humor, y su franqueza sobre temas que antes eran tabú (como los hábitos intestinales y la vida con cáncer) la conectaron con millones de personas.

Fue una de las presentadoras del popular podcast de la BBC ‘You, Me and the Big C’, junto con Lauren Mahon y Rachael Bland (quien también falleció de cáncer). A través de este podcast, Deborah y sus coanfitrionas ofrecieron una plataforma para conversaciones honestas sobre el cáncer, ofreciendo información, apoyo y esperanza.

