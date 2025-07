El mundo del fútbol está de luto después de la trágica muerte de Diogo Jota, el talentoso delantero del Liverpool FC, quien falleció este jueves 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España, junto a su hermano André Silva.

Entre los innumerables momentos que dejó en la memoria de los aficionados, hay uno que resuena con especial emotividad: un video que muestra a Jota jugando con sus hijos en el césped de Anfield, el icónico estadio del Liverpool.

Este instante, lleno de ternura y felicidad, captura la esencia de un hombre que no solo brilló en el campo, sino que también fue un padre dedicado y un ser humano excepcional, según comentaron sus compañeros en los ‘Reds’.

El video, que ha circulado ampliamente en redes sociales luego de la noticia de su fallecimiento, muestra a Diogo Jota compartiendo un momento de pura alegría con sus tres hijos. Se le ve pateando un balón junto a sus dos pequeños, sin prestarle atención a lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Acá, el video en cuestión:

came across this video of jota and his kids at anfield and just broke down even more💔 can’t imagine the pain his family is going through man pic.twitter.com/vlp4gtufLs

— hae (@drwnunez) July 3, 2025