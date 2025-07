A través de las redes sociales, Luis Díaz se pronunció por la muerte de su amigo Diogo Jota, quien en la madrugada de este jueves, 3 de julio, chocó su carro en una vía de España y perdió la vida, al igual que su hermano.

Con una foto a blanco y negro celebrando un gol, junto con un emotivo mensaje, ‘Lucho’ lamentó el fallecimiento del atacante portugués, quien estaba recién casado y tenía 3 hijos.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, escribió el guajiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

El recuerdo de Luis Díaz con Diogo Jota

En el mensaje, el delantero de la Selección Colombia aseguró que Diogo Jota tuvo un gesto con él que nunca olvidara, y fue la dedicatoria de gol con Liverpool, en octubre de 2023, en un partido contra Nottingham Forest, por el secuestro de ‘Mane’ Díaz.

¡EN VENTAJA LIVERPOOL! Diogo Jota abrió el partido, marcó el 1-0 del Liverpool contra Nottingham Forest y lo celebró mostrando la camiseta de Lucho Díaz. ¡Total apoyo para el colombiano! 📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/wmii1JKnBL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2023

