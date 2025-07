Este miércoles 3 de julio, el icónico delantero Radamel Falcao García oficializó su salida de Millonarios FC, poniendo fin a una etapa cargada de simbolismo y emociones, pero sin el anhelado título que soñaba conquistar con el club de sus amores.

Luego del anuncio, diferentes aficionados del equipo ‘Embajador’ lanzaron ataques contra el periodista Carlos Antonio Vélez, a quien señalaron de ser el culpable de que Radamel y su entorno tomaran la decisión de no continuar en el equipo.

La respuesta del comunicador no se hizo esperar y este jueves en su programa ‘Palabras Mayores’ aprovechó la oportunidad para responder a esos señalamientos.

“La salida de Falcao se explica solita. ¿Y cómo se explica? Hombre, que mientras él estuvo en Millonarios, los rivales de Millonarios, Nacional e Independiente Santa Fe, salieron campeones. Y la hinchada se siente humillada… Claro que la responsabilidad no es de Falcao, es de él y del equipo”, indicó inicialmente Vélez.

Acto seguido, aseguró que no era la primera vez que a un jugador de la categoría de Falcao se le hacen críticas por su rendimiento. De hecho, comparó su situación con jugadores de talla internacional.

“A mí lo que me parece aberrante, y casi que de enfermedad mental, es que se pueda pensar, desde su entorno, que las razones de la salida están en que se le criticó. ¿Perdón?, ¿perdón? No, es que intocables no hay. Si han criticado a Messi y a Cristiano Ronaldo… ¿No se puede criticar a Falcao? No me digan”, aseguró en tono serio.