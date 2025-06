La final de la Liga Betplay entre Deportivo Independiente Medellín y Independiente Santa Fe, que culminó con una vibrante victoria 1-2 para el ‘León’ gracias a la magistral actuación de Hugo Rodallega, no solo dejó emociones en la cancha, sino también en redes sociales por un comentario picante del periodista Carlos Antonio Vélez.

Durante la transmisión del partido en Win Sports, el reconocido comentarista lanzó una frase que encendió las redes y puso a los hinchas del fútbol colombiano a especular sobre dardos dirigidos a figuras como Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero.

Mientras en el Atanasio Girardot Santa Fe celebraba su décima estrella, Vélez no se guardó nada: “Este hombre [Rodallega] sí que es un ejemplo. Vino a darle un título a Santa Fe y se lo dio. Y no quiero hacer ninguna referencia de otros que han costado mucho dinero y no han podido, ni podrán darles, lo que desean y anhelan sus hinchas”.

CAV tirando factos hasta el último minuto JAJAJAJ

Las palabras, cargadas de intención, desataron una tormenta en redes sociales, donde los aficionados interpretaron que el comentario iba con dedicatoria directa a Falcao, estrella de Millonarios, y hasta a Quintero, figura del América y anteriormente de Junior y Medellín, ambos jugadores de alto perfil que no han logrado títulos recientes con sus clubes.

El contexto no ayudó a calmar las aguas. Falcao, sancionado recientemente por sus declaraciones contra el arbitraje tras la eliminación de Millonarios, y Quintero, criticado por algunos sectores por su rendimiento, fueron los nombres que los hinchas del FPC señalaron como los blancos de Vélez.

Hugo Rodallega, goleador de la Liga BetPlay 2025-I

Hugo Rodallega, de 39 años de edad y capitán de Santa Fe, fue quien se quedó con el botín de oro de la Liga BetPlay 2025-I, al anotar 16 goles en 26 partidos.

Puesto Jugador Goles Club 1 Hugo Rodallega 16 Santa Fe 2 Dayro Moreno 11 Once Caldas 3 Gonzalo Lencina 10 Tolima 4 Edwin Cardona 9 Nacional 5 Alfredo Morelos 8 Nacional 6 Jairo Molina 7 B. Chicó 7 Rodrigo Holgado 7 América 8 Duván Vergara 7 América 9 Falcao García 6 Millonarios

