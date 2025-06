La sanción impuesta a Radamel Falcao García, estrella de Millonarios, por sus fuertes declaraciones contra el arbitraje tras la eliminación de su equipo en la Liga Betplay, ha dado mucho de qué hablar.

El Comité Disciplinario de la Dimayor anunció el viernes 27 de junio una suspensión de cuatro fechas y una multa de $ 21’352.500 al ‘Tigre’, una decisión que ha desatado una ola de reacciones, incluida una crítica del periodista Carlos Antonio Vélez.

Falcao, visiblemente frustrado tras el partido contra Santa Fe, no se guardó nada en la rueda de prensa: “En todo el torneo, déjenme decir, así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar no revisaban, y que se jodan los del VAR, pero en Manizales no revisaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana, nos robaron y todo el torneo ante la duda era en contra de Millos, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez dicen. Desde el torneo pasado hubo un complot mediático a favor de Millonarios, mentira, a la mierda. Siempre fue en contra”. Estas palabras, cargadas de indignación, encendieron la polémica y llevaron al Comité a tomar medidas.

Sin embargo, para Vélez, periodista de Win Sports y Antena 2, la sanción no estuvo a la altura de la gravedad de las declaraciones. En su estilo frontal, arremetió contra el Comité Disciplinario, acusándolo de aplicar una “justicia selectiva”.

“Claro que no estoy de acuerdo con la decisión en cuanto se refiere a la pena impuesta a Falcao: cuatro fechas y unos pesitos. Por lo mismo, a otros jugadores y técnicos les pusieron más plata y más fechas”, afirmó.

Carlos Antonio Vélez rechazó sanción a Falcao García

Vélez fue más allá, señalando que la Dimayor habría optado por el artículo menos severo para sancionar al ‘Tigre’. “Como esta conducta está consignada en varios artículos, entonces escogieron el mnos fuerte para Falcao y a los otros que se los lleve el diablo. Justicia selectiva no. Es inmoral y odiosa. Eso acaba con las instituciones. Nadie tiene corona frente a la ley. El que peca, paga”, sentenció.

Aunque reconoció el legado de Falcao, describiéndolo como “una leyenda” y “un buen tipo como ninguno”, insistió en que su prestigio no debería influir en la aplicación de la norma. “Habló más de la cuenta y merecía un castigo superior”, remató Vélez.

¿Falcao seguirá en Millonarios?

Lo cierto es que Falcao podría no pagar la sanción que le impuso la Dimayor, ya que su futuro en el equipo bogotano es incierto. Imágenes publicadas por su esposa revelaron una aparente despedida de Bogotá y los hinchas están atentos a lo que pueda anunciar Millonarios en los próximos días.

