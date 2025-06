El futuro del delantero colombiano Jhon Jáder Durán parece estar lejos de Arabia Saudita y cada vez más cerca de Turquía. Según el experto Fabrizio Romano, el Fenerbahce está a punto de cerrar un acuerdo con Al Nassr para hacerse con los servicios del joven atacante de 21 años, en lo que podría marcar su regreso al fútbol europeo tras una breve y complicada estadía en el Medio Oriente.

🚨🟡🔵 It’s definitely over between Jhon Durán and Al Nassr.

Fenerbahçe are now closing in on the deal after green light from Al Nassr for the Colombian striker to leave the club.

Director Özek, on it to agree full terms with Durán and bring him to Fenerbahçe. pic.twitter.com/8M21rMaDov

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025