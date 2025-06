El nombre de Juan Fernando Quintero siempre estará ligado a River Plate. El mediocampista colombiano, que es muy recordado por la hinchada ‘Millonarias’, ha vuelto a encender la ilusión de los hinchas argentinos con una declaración contundente sobre su futuro.

En una reciente entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, el antioqueño expresó su deseo de regresar al club que marcó su carrera, pero esta vez en un rol diferente: “Creo que mi futuro seguramente va a ser director deportivo en River, y lo digo así porque así lo siento y así va a pasar”.

Acá, el momento en el que lo dijo:

Esta afirmación no solo reafirma su amor por el club argentino, sino que también proyecta una nueva etapa en su vida profesional después de colgar los guayos.

Quintero, de 32 años, atraviesa un momento de incertidumbre en su carrera como futbolista luego de confirmar su salida de América de Cali, equipo al que llegó a finales de 2024 tras un exitoso paso por Racing Club, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024.

En la entrevista con Vélez, el colombiano reveló que el club vallecaucano le comunicó que no podían seguir contando con él debido a problemas económicos, a pesar de su compromiso y sacrificio personal, incluyendo haber aportado el 40 % de su ficha para fichar por el equipo.

“Recibí un llamado del club diciendo que no podían contar más conmigo por la situación. Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron”, señaló Quintero, dejando claro que su salida no fue su decisión, pero que busca terminar su relación con el club de la mejor manera.

¿Por qué fue importante ‘Juanfer’ Quintero para River Plate?

El vínculo del mediocampista con el club argentino es profundo y trasciende lo futbolístico. Su primer ciclo en el club, entre 2018 y 2020, lo convirtió en un ídolo inolvidable. Durante este período, Quintero dejó una huella imborrable al marcar el gol decisivo en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors en Madrid, un zurdazo al ángulo que aseguró el 2-1 parcial y catapultó a River a la gloria continental.

Este tanto, considerado uno de los más icónicos en la historia del club, consolidó a ‘Juanfer’ como una figura de culto entre los hinchas millonarios. En total, en su primera etapa, disputó 61 partidos, marcó 12 goles y dio 10 asistencias, además de conquistar la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana 2019.

Su regreso en 2022, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, fue un intento de revivir esa magia. Aunque su segundo ciclo fue menos brillante, con 36 partidos, 7 goles y 5 asistencias, su cariño por el club y su conexión con Gallardo, a quien describe como una figura paterna, nunca se desvanecieron.

Sin embargo, debido a motivos personales y familiares, Quintero decidió priorizar su regreso a Colombia, primero con Junior de Barranquilla y luego con América de Cali, postergando un posible tercer ciclo como jugador en River.

