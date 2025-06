Este jueves 26 de junio, y después de varios días de expectativa, se confirmó que el delantero portugués Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta 2027.

Así lo anunció el propio club, que compartió un vídeo con un mensaje dirigido a sus aficionados: “La historia continúa…”.

La renovación por dos años de la estrella portuguesa se da después de su llegada a principios de 2023. Su arribo hizo que varios jugadores, especialmente en los últimos años de sus carreras, se dejaran seducir por el fútbol saudita.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025