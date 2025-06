El mundo fue testigo de otro logro para Cristiano Ronaldo, quien alzó un nuevo trofeo con la Selección de Portugal. El delantero luso fue protagonista en la final de la Nations League 2025 al marcar uno de los goles de su país, que terminó imponiéndose a España en la tanda de penales.

Cabe recordar que el contrato de Ronaldo con Al Nassr finaliza el 30 de junio de 2025, lo que provocó incertidumbre sobre sus siguientes pasos. Los rumores sobre un eventual traspaso o incluso un retiro de las canchas se intensificaron en las últimas semanas, especialmente después de sus enigmáticas declaraciones al terminar la temporada en Arabia Saudita.

Sin embargo, el propio Cristiano Ronaldo se encargó de aclarar el panorama tras la victoria en la Nations League. Durante sus declaraciones a la prensa en la zona mixta posterior al partido, el capitán luso fue consultado directamente sobre su futuro en Al Nassr.

“Prácticamente, nada va a cambiar”, respondió de manera contundente Ronaldo, confirmando que seguirá defendiendo los colores del club saudí al menos una temporada más.

🚨🇸🇦 BREAKING: Cristiano Ronaldo confirms plan to stay at Al Nassr by signing new deal.

“My future? Basically nothing is gonna change. Staying at Al Nassr? Yea”. pic.twitter.com/WQBCXGGTKE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025