Este lunes, 26 de mayo, Cristiano Ronaldo publicó un enigmático mensaje en su cuenta de X que ha desatado especulaciones sobre su futuro: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos”.

El texto, acompañado de una imagen suya con la camiseta de Al Nassr, da a entender que el astro portugués podría estar despidiéndose del club saudí tras dos años y medio desde su llegada en enero de 2023.

La derrota 3-2 ante Al Fateh, que dejó a Al Nassr sin plaza en la Champions de Asia, parece haber marcado un punto de inflexión.

(Vea también: Falcao enloqueció por gol con Millonarios y dejó hasta a persona de logística en el piso)

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025