El semestre para Millonarios y Falcao no terminó de la mejor manera, pues aunque le bastaba un empate para acceder a la gran final, terminó cayendo con Independiente Santa Fe en la última jornada de los cuadrangulares y por eso se quedó sin disputar el partido decisivo del torneo.

(Ver también: Falcao tendría que pagar millonaria multa y la sanción sería larga por palabras contra el VAR)

De hecho, en la rueda de prensa Falcao explotó en contra del arbitraje y aseguró que no le importaba la sanción (la cual no ha salido) y por eso mucho se habla del futuro del delantero, ya que además termina el contrato y no hay certeza de si se lo van a renovar o no.

Ahora, en medio de esa incertidumbre de los hinchas, la esposa del delantero, Lorelei Tarón, sí se ha mantenido muy activa en las redes sociales y recientemente subió una historia que preocupó a los hinchas.

Lee También

Qué dijo Lorelei Tarón en su Instagram

Por medio de las historias de su Instagram, hubo una muy llamativa que fue en la que graba al papá mientras hace un asado y luego enfoca el atardecer, que estaba bastante soleado en Bogotá y sus afueras.

Más allá de las imágenes, lo que preocupó fue lo que dijo. “Bueno, asadito de despedida y no puedo creer… impresionante el atardecer”, comentó la cantante argentina.

Ahora, no queda claro si la palabra “despedida” es porque toda la familia se va del país o solamente refiriéndose al papá de Lorelei, quien llevaba ya varias semanas en el país compartiendo con sus nietos mientras Falcao estaba concentrado en las finales del campeonato.

(Ver también: ¿Falcao García se va de Millonarios? Palabras al final del partido son golpe de realidad)

Qué va a pasar con Falcao García

Por lo pronto no hay claridad sobre el futuro de Falcao, pues a sus 39 años de edad tiene ganas de seguir compitiendo, pero con Millonarios dependerá de los patrocinadores especialmente, recordando que la mayoría de su salario salía de esta parte.

Si no se logra la renovación, Falcao tendría cuatro pretendientes más, pero nada concreto todavía que se haya comunicado oficialmente.

* Pulzo.com se escribe con Z