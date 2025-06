En medio de la final entre Santa Fe y Medellín en el fútbol colombiano, una noticia sobre una de las grandes figuras del balompié local sorprendió a propios y extraños en el país.

¿Qué equipos buscan a Falcao García en la próxima temporada de 2025?

Falcao García tiene dos propuestas de equipos de la primera división de Argentina, aunque ninguno es de los tradicionales, además de un club grande de Paraguay y otro pretendiente de Estados Unidos, según la Revista La Liga.

“Esas ofertas llegaron, en gran parte, por el buen desempeño del goleador en los cuadrangulares semifinales de la Liga, donde hizo cuatro goles en 376 minutos jugados en seis partidos”, indicó el medio en cuestión.

Precisamente, a la expectativa de la negociación con Millonarios para la continuidad del delantero colombiano en el club bogotano, es que salieron a flote los intereses desde el exterior. Lo cierto es que el jugador no se apresuraría con el tema.

“Por ahora no se conocerá el próximo equipo de Falcao García. Como tiene contrato hasta el final de este mes, el jugador y su entorno esperan a que expire antes de tomar una decisión. Mientras tanto, analizan sus posibilidades en el mercado”, explicó el medio sobre las propuestas.

El contrato del máximo goleador histórico de la Selección Colombia finaliza el 30 de junio de 2025 con Millonarios, que ahora tiene que evaluar si lleva a cabo de nuevo el esfuerzo económico para contar con el ídolo por un tiempo más.

¿En qué equipos ha jugado Falcao García?

Radamel Falcao García, conocido como ‘El Tigre’, es uno de los futbolistas colombianos más destacados de la historia. Nacido el 10 de febrero de 1986 en Santa Marta, ha tenido una carrera prolífica como delantero en varios clubes de alto nivel en América y Europa. A lo largo de su trayectoria, ha jugado en los siguientes equipos:

Lanceros Boyacá (Colombia): fue su debut profesional en 1999 con tan solo 13 años, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en el fútbol colombiano. River Plate (Argentina): llegó a las divisiones inferiores del club en 2001 y debutó en primera división en 2005. Se destacó por su gran olfato goleador y técnica. FC Porto (Portugal): en 2009 dio el salto a Europa. Con Porto ganó títulos nacionales y la Europa League 2010-11, siendo goleador del torneo. Atlético de Madrid (España): de 2011 a 2013 fue su época dorada. Ganó la Europa League, la Supercopa de Europa (marcando un triplete al Chelsea) y la Copa del Rey. AS Monaco (Francia): jugó entre 2013 y 2019 (con cesiones intermedias). Fue capitán y goleador, y ganó la Ligue 1 en 2017. Manchester United (Inglaterra): cedido en 2014-15, con una temporada irregular por lesiones. Chelsea FC (Inglaterra): otra cesión en 2015-16, sin gran impacto por problemas físicos. Galatasaray (Turquía): entre 2019 y 2021, jugó en la liga turca, siendo referente ofensivo. Rayo Vallecano (España): desde 2021 hasta 2024, aportó experiencia y goles en La Liga. Millonarios FC (Colombia): en 2024, regresó a su país para jugar en Millonarios, cumpliendo un sueño personal y generando gran expectativa nacional.

Falcao también ha sido capitán y goleador histórico de la Selección Colombia, con participación en los Mundiales de 2018 y 2022.

¿Qué dijo Falcao García sobre el VAR en Colombia?

Radamel Falcao García, el reconocido delantero colombiano y jugador de Millonarios, lanzó unas explosivas declaraciones contra el VAR y el arbitraje en el fútbol colombiano tras la eliminación de su equipo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025. Millonarios perdió el clásico contra Independiente Santa Fe, lo que les impidió llegar a la final.

Las palabras de Falcao fueron contundentes y cargadas de frustración. En la rueda de prensa posterior al partido, el ‘Tigre’ afirmó: “Que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron. Todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo, pero siempre fue en contra de Millonarios”.

Argumentó que, en varias ocasiones a lo largo del torneo, las decisiones arbitrales, con o sin intervención del VAR, habían perjudicado a su equipo. Mencionó específicamente jugadas en partidos anteriores donde, según él, no se revisaron correctamente o se tomaron decisiones erróneas en contra de Millonarios.

Además de culpar al VAR y al arbitraje por la eliminación, Falcao también se refirió a un presunto “complot mediático” que, según él, se había gestado desde el torneo pasado, sugiriendo que se intentaba hacer creer que siempre se favorecía a Millonarios, algo que él desmintió rotundamente.

