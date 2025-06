Este jueves 19 de junio, Radamel Falcao García desató una controversia al término del clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, en el que los ‘Embajadores’ cayeron 2-1, quedando eliminados de la Liga BetPlay 2025-I.

En una rueda de prensa cargada de emociones, el ‘Tigre’ arremetió contra el arbitraje y el VAR, asegurando que su equipo fue perjudicado sistemáticamente durante el torneo.

Las declaraciones del ‘Tigre’ provocaron reacciones mixtas. Algunos periodistas presentes en la rueda de prensa aplaudieron su desahogo, mientras que otros criticaron su actitud. Uno de los que reprochó lo mencionado por el delantero fue Carlos Antonio Vélez, quien comparó la situación con lo ocurrido hace unos meses con James Rodríguez.

“Siento una gran admiración por Falcao. Un gran respeto por él y su carrera. Pero, ¿el desaguisado después del partido? Salió con la misma de James. Como que esa es la cultura ahora de nuestros ídolos. Cultura de explicación de fracasos. Y es que, cada vez que se pierde, fue que les robaron. A Colombia dizque le robaron contra Argentina [en Copa América]… y después no lo pudo sostener cuando Messi lo miró cara a cara y le reclamó. Ahí se chupó”, indicó inicialmente Vélez en un video publicado en sus redes.

Acá, las palabras del comunicador:

Carlos Antonio fue enfático en mencionar que a Millonarios no le “robaron” nada, sino que el cuadro ‘Embajador’ no hizo lo que debía hacer para conseguir su cupo a la final.

“Ahora Falcao sale y utiliza unos términos populares, callejeros, humanos, pero salidos de tono, y más en un hombre como él, que para todo el mundo irradia luz. Anoche fue mal, se le chispoteó. No le han robado nada, simplemente Millonarios no fue capaz”, agregó sobre el tema.

Pero allí no quedó todo, pues en su programa ‘Palabras Mayores’ se refirió nuevamente al tema y le tiró aún más dardos al samario de 39 años.

“Es patético lo de Falcao. En el último tiempo elogié los goles de Falcao que llevaron a Millonarios al partido de anoche con doble posibilidad. Pero anoche borró todo, y me llevó a lo que dije hace tiempo: Falcao va a desgastar su imagen en Millonarios y en el fútbol colombiano”, aseguró en primer lugar.

Luego, agregó: “Anoche terminó como cualquier vulgar disculpero, diciendo que le robaron. El mismo discurso de James en la Copa América. Anoche se despachó a placer, aplaudido por una cantidad de franeleros que no son capaces de cuestionar […]. Me quiero olvidar de lo que vi anoche, voy a hacer de cuenta que no lo vi. Lo de anoche es hipotecar toda una historia que hizo a pulso como un gran jugador”.

¿Qué dijo Radamel Falcao sobre el arbitraje en Colombia?

‘El Tigre’ se despachó sin importar las consecuencias que podrían venir más adelante. De hecho, aseguró que no tenía problema con no volver a jugar en Colombia si era el caso.

“Así me den 50.000 fechas de sanción, no vuelvo a jugar en Colombia, y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales clarísimos, uno a Mosquera y otro a Giordana. En todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. ¡A la mier…!”, expresó un Falcao visiblemente frustrado, en un tono poco habitual en su carrera.

Acá, las palabras del atacante samario:

