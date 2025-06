Después de los fuertes señalamientos que lanzó el atacante Radamel Falcao García contra el arbitraje en Colombia por la actuación de los jueces contra Millonarios, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se pronunció y cuestionó duramente la actitud del samario.

Vélez, conocido por su estilo frontal, no dudó en criticar la postura del ídolo colombiano, señalando que sus comentarios reflejan una mentalidad poco constructiva y envían un mensaje negativo a las nuevas generaciones. Calificó las declaraciones de Falcao como un mal ejemplo para los niños y una muestra de inmadurez deportiva.

“Como que esa es la cultura ahora de nuestros ídolos. Cultura de explicación de fracasos. Y es que, cada vez que se pierde, fue que les robaron […]. Ahora Falcao sale y utiliza unos términos populares, callejeros, humanos, pero salidos de tono, y más en un hombre como él, que para todo el mundo irradia luz. Anoche fue mal, se le chispoteó”, fue parte de lo que dijo en su programa ‘Palabras mayores’ el pasado viernes 20 de junio.

Dos días después de que el periodista expresara su postura, la esposa del ‘Tigre’, Lorelei Tarón, se pronunció en sus redes sociales y, con respeto, pero con firmeza, respondió a las acusaciones de Vélez.

“Entiendo que como periodista deportivo tiene el rol de opinar, analizar y cuestionar. Pero muchas veces esas opiniones dejan de ser análisis y se convierten en juicios que hieren profundamente. El fútbol no se juega solo con los pies. También se juega con la mente, y se vive con el alma. Y sus palabras no se las lleva el viento”, escribió inicialmente la argentina en una historia de Instagram.

Acá, el mensaje que le dejó Lorelei Tarón a Carlos Antonio:

Tarón, que ha estado al lado de su esposo a lo largo de toda su carrera deportiva, subrayó que detrás de cada jugador hay familias que sienten el peso de las críticas, incluyendo hijos, esposas y padres, y que el dolor causado por las palabras no se desvanece por ser parte del “oficio” periodístico.

“Detrás de cada jugador hay familias que escuchan. Hay hijos que preguntan. Hay esposas, padres y madres que sienten. Y aunque se diga que ‘deben estar acostumbrados’ o que ‘es parte de ser famoso’… no, no deja de doler. Porque cuando se hiere con palabras, claro que importa”, agregó en su publicación.

Por último, la cantante también defendió la trayectoria de su esposo, destacando su valentía y resiliencia: “Mi esposo ha caminado esta carrera con valentía. Ha caído, se ha levantado y ha luchado en silencio”.

Con estas palabras, no solo respaldó a Falcao, sino que hizo un llamado a la responsabilidad en el uso de las palabras, enfatizando la importancia de hablar con dignidad sobre los demás.

¿Qué dijo Radamel Falcao del VAR en Colombia?

Luego de la derrota de Millonarios ante Santa Fe, que representó la eliminación del conjunto ‘Embajador’ de la Liga BetPlay, Falcao expresó su frustración en rueda de prensa, asegurando que las decisiones arbitrales y el uso del VAR siempre perjudicaron a su equipo durante el torneo.

“Siempre hubo decisiones en contra nuestra, y eso nos afectó. Es difícil cuando el VAR no se usa de manera justa […]. Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR […]. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”, indicó ‘el Tigre’.

Acá, las palabras de Falcao:

TE AMO RADAMEL FALCAO GARCÍA pic.twitter.com/lU29uKOX5s — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) June 20, 2025

