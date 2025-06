Los hinchas de Millonarios están bastante afectados por lo que pasó el jueves en el estadio El Campín de Bogotá, pues le bastaba de un solo punto para clasificar a la final, pero jugó uno de los peores partidos del año y quedó eliminado del grupo B frente a Independiente Santa Fe.

(Ver también: ¿Falcao García se va de Millonarios? Palabras al final del partido son golpe de realidad)

De hecho, hay muchas criticas porque aunque había mucha ilusión, el equipo no se mostró seguro, tuvo dos desconcentraciones que aprovechó el cuadro ‘Cardenal’ de la mejor manera y al final, de nuevo, se le quemó el pan en la puerta del horno.

Más allá de eso, los hinchas ya pasaron la página y esperan que se trabaje mejor para el segundo semestre, con más fichajes e inversión que ayuden a que el equipo sea más sólido y vuelva a ser protagonista con títulos, que es lo que realmente cuenta.

Lee También

Lee También

Qué jugador volvería a Millonarios

Es más, desde las directivas ya comenzaron a trabajar para que haya regresos importantes de jugadores que estaban en préstamo y que se han consolidado en sus respectivos equipos.

Uno de los más importantes es Beckham David Castro, jugador de 21 años de edad, quien estaba en La Equidad y se espera que vuelva para el segundo semestre al cuadro ‘Embajador’, dueño de sus derechos.

Así lo reveló el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que aunque el cuadro ‘asegurador’ lo quiere por un tiempo más, desde Millonarios ya lo quieren de vuelta para reforzar el ataque.

A esta hora, BECKHAM CASTRO (21) deberá regresar a @MillosFCoficial despues del 30 de junio.@Equidadfutbol gestiona su continuidad, proponiendo otro préstamo, pero Millonarios lo quiere de vuelta.

“Está difícil el tema pero seguiremos intentando” me dicen desde Equidad. pic.twitter.com/QgIDXj1uSo — Mariano Olsen (@olsendeportes) June 20, 2025

Cabe recordar que Beckham David debutó en 2023 y estuvo hasta 2024 con el cuadro capitalino, disputando un total de 55 partidos, anotando ocho goles y dando tres asistencias. Sin embargo, después su ritmo bajó y fue cedido a La Equidad, equipo con el que ha disputado 28 partidos, ha anotado tres goles y ha dado dos asistencias.

(Ver también: “Que se jodan”: Falcao estalló contra el VAR y reclamó por polémicas jugadas en cuadrangulares)

Qué otros jugadores quiere Millonarios

Además de Beckham David Castro, Millonarios está en búsqueda de Mateo García, mediocampista del Once Caldas, pero todavía depende de la salida de jugadores, ya que hasta que no se vendan futbolistas no puede contratar más jugadores.

* Pulzo.com se escribe con Z