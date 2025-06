Millonarios, su cuerpo técnico, jugadores e hinchas, atraviesan un momento duro luego de la derrota (2-1) contra su rival de patio y que lo dejó, nuevamente, fuera de la anhelada final. Prácticamente repitió la historia del semestre pasado, cuando quedó por fuera de la final por no ganarle al Pasto.

Sin embargo, y a juzgar por el escenario y la localía, esta nueva eliminación le cayó más duro al cuadro albiazul. El mismo Falcao, visiblemente molesto e impotente, estalló en la rueda de prensa, cuando les echó la culpa a los árbitros por no pitar penaltis y algunas jugadas que, según él, habrían cambiado el resultado no solo en el partido contra Santa Fe, sino también contra Once Caldas, con quien compartió grupo Millonarios en los cuadrangulares.

En esa misma rueda de prensa, el técnico David González fue interrogado por un periodista de Millonarios.net, que le sacó en público la responsabilidad de los accionistas del equipo y lo que vendrá a futuro con las contrataciones que, en buena parte, se derivan de las directivas.

Millonarios hoy: David González responde qué pasará con refuerzos y los directivos

La pregunta del periodista e hincha del cuadro albiazul fue:

“Profe David, usted y el cuerpo técnico y los jugadores harán el análisis y sabrán qué hicieron bien y mal para el otro semestre. Pero, profe David, mire desde el 2014 hasta hoy todos los fracasos de Millonarios han pasado porque el señor Gustavo Serpa no termina de conformar bien el equipo. Todos los años ha pasado lo mismo (…) y si usted no le pone un alto en el camino a don Gustavo para que traiga mejores jugadores para ayudar a todos los que tenemos acá, en las posiciones que todos sabemos iban a hacer falta y que al final nos hicieron falta, seguiremos teniendo los mismos resultados, profe”.

Seguido, el periodista le preguntó si, para el otro semestre, sí van a llegar los jugadores de categoría (no las apuestas) para que Millonarios tenga mejores resultados y logre títulos.

Ante el comentario, González respondió incómodo e, incluso, le pareció de “muy mal gusto” la pregunta.

“La verdad es una lástima que escojas esta rueda de prensa para hacerme esa pregunta porque me pones en una situación muy maluca. Siempre te he considerado de los que mejore preguntan, hombre, qué lástima que hayas escogido esta rueda de prensa para eso”, dijo el DT de Millonarios, en un primer momento.

“Me parece de muy mal gusto, obviamente cuando las cosas pasas, ahí aprovechamos para caer y para echarles la culpa a los que pensamos que son los culpables. Yo creo que lo que este equipo alcanzó a ilusionar al hincha fue algo bonito, un equipo que se conformó, que empezamos a tener esa mística (…), todos nos montamos en ese bus. Lastimosamente no los leo a ustedes, ni los escucho, ni los veo, no lo hago, pero creo que hubo comentarios de que tenemos un equipazo a futuro, creo que tenemos a los futuros jugadores de la Selección Colombia. Si hubiéramos ganado hoy, a lo mejor, no sé si hubieras traído la pregunta”, agregó David González.

El técnico enfatizó en que los periodistas siempre esperan para preguntar cuando pasa lo malo.

Además, enfatizó en que sí hay posibilidades de que se vayan varios jugadores de Millonarios y otros vendrán. Pero que el equipo que jugó esta última parte del semestre, en su mayoría, será el que se mantenga en el siguiente.

Esta es la grabación de LosMillonarios.net:

