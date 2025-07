Millonarios se quedó corto en los cuadrangulares luego de ser eliminado por Santa Fe, club que se coronó campeón del torneo. El equipo ‘embajador’ no logró clasificar a la final del fútbol colombiano, algo que no solo era un sueño para la hinchada, sino también para Radamel Falcao García, quien recientemente anunció que no continuaba en el plantel.

Durante el semestre hubo expectativa, teniendo en cuenta la calidad del plantel dirigido por David González, que finalmente no alcanzó el rendimiento esperado. Ahora, el técnico y su cuerpo técnico ya piensan en el segundo semestre del año, donde la presión será aún más alta.

Con la mira puesta en la Liga BetPlay II-2025, el club bogotano sabe que deberá hacer ajustes clave en su nómina si quiere volver a ser protagonista. La afición exige resultados, y en El Campín ya no hay margen para errores.

Salidas confirmadas en Millonarios

Pero en las cunas azules no solo lamentan la partida de Radamel Falcao García, sino que los rumores se hicieron realidad y anunciaron oficialmente la salida de dos de sus referentes, quienes en los últimos años fueron habituales en los recientes procesos, con Gamero y González.

A través de las redes sociales, el ‘Embajador’ confirmó la salida de Daniel Cataño, volante creativo que arribó a la capital en 2022, luego de su paso por el Deportes Tolima. Cataño seguirá vistiendo de azul, pero en un tono más claro, pues ahora hace parte de la plantilla del Bolívar de La Paz, reconocido equipo boliviano.

¡La pelota siempre al 🔟! 🏆🤙😜Ⓜ Luego de levantar 3 títulos con nuestra hermosa camiseta, @danielcatano20 continuará su carrera en el Club Bolívar de La Paz. ¡Muchas gracias Cracktaño por las alegrías, la magia y el compromiso! 💙⚽ pic.twitter.com/eJNieKk7PA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 3, 2025

Así mismo, tal como se había mencionado hace algunos días, el onceno bogotano le dijo adiós a Jader Valencia, el famoso ‘Amuleto’ o ‘Gacela’, quien levantó varios títulos con la camiseta azul y ahora buscará nuevos rumbos. Aunque no es oficial, es probable que Valencia continúe con su carrera en el Independiente Medellín.

¡Gracias Jader! 💙🏆 Tras 5 títulos, muchos goles e incontables anécdotas, Jader “la Gacela” Valencia ha terminado su vínculo con nuestra institución. ¡Los mejores deseos en todo lo que viene! 🙌⚽Ⓜ pic.twitter.com/NohAlxIhts — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 3, 2025

