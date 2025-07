Mientras que Millonarios ya prepara los refuerzos para el próximo torneo, su rival de patio empezó a ajustar la nómina después de obtener un título de campeón de visitante contra Independiente Medellín.

Lo curioso es que en lugar de anunciar la llegada de algún nuevo talento, lo primero que se conoció dentro del equipo dirigido por el uruguayo Jorge Bava fue la salida de uno de sus talentos.

Más llamativo todavía, fue el mensaje que este jugador expuso como despedida en el que no se guardó nada sobre la manera en la que cierra este capitulo de su carrera profesional.

¿Qué cambios hubo en Santa Fe luego de ser campeón en 2025?

Ómar Albornoz fue el primer jugador que salió de Santa Fe después de que el equipo se coronó como campeón de la Liga Betplay en el primer semestre de 2025 contra Independiente Medellín.

Lee También

Si bien había sido el propio presidente de la institución el encargado de confirmar su salida, a pesar de que apenas duró un año, el jugador dejó en evidencia su sinsabor en medio de la despedida.

A pesar de que no se ha informado sobre la llegada de alguna clase de refuerzo o de otros futbolista que abandone el club capitalino, el mensaje de adiós tuvo detalles punzantes para exponer su contrariedad.

Cabe recordar que el título de Independiente Santa Fe lo clasificó automáticamente para la Copa Libertadores de 2026 en la fase de grupos, lo que obliga a los directivos a moverse rápido para estar preparados para ese reto internacional.

Mensaje de Ómar Albornoz sobre su salida de Santa Fe

Ómar Albornoz, que llegó a Santa Fe en agosto de 2024, no se quedó con nada para referirse al final de un proceso en el que no cumplió ni siquiera un año dentro de la institución capitalina.

“Hoy me toca escribir las palabras que nunca quise decir, al menos no tan pronto. Me voy de este equipo que se convirtió en mi hogar para mí y mi familia”, afirmó el jugador.

A pesar de una molestia que fue evidente a lo largo de su mensaje, el volante expresó sus agradecimientos al plantel y directivos en general dentro de Independiente Santa Fe

“Me voy siendo campeón de Colombia, la tan anhelada décima estrella, y no hay orgullo más grande que haber podido entregarle ese título a esta institución. Gracias infinitas a mis compañeros, ‘presi’, los empleados del club, y sobre todo, a ustedes, los hinchas, que me apoyaron en cada paso del este camino”, exaltó.

Precisamente, en medio de un camino en el que no tuvo el protagonismo esperado después de su llegada desde Junior de Barranquilla, el futbolista dejó en evidencia que su intención era continuar.

“Detrás de esa estrella hay esfuerzos, lágrimas, alegrías y un grupo de hombres que dejaron el alma en cada entrenamiento y partido. Ser parte de esta historia me llena de gratitud y emoción. Ustedes me dieron más de lo que alguna vez soñé. No fue una decisión fácil. De hecho, no fue mi decisión. Pero me voy con la frente en alto, sabiendo que dejé todo dentro y fuera de la cancha. Este escudo lo respeté y lo defendí con el corazón, como si lo hubiera llevado desde niño”, indicó.

Precisamente por ese arraigo y en medio de la despedida, se animó a vaticinar una próxima oportunidad en su carrera como parte de la institución de la que ahora salió luego de ser campeón.

“Gracias por cada aplauso, por cada crítica que me hizo crecer, por cada bandera en la tribuna y por cada momento inolvidable que me llevo tatuado en el alma. Este no es un adiós, es un ‘hasta pronto’. Las vueltas de la vida, y del fútbol, quizás nos vuelvan a cruzar”, finalizó.

¿Quién es Ómar Albornoz?

Ómar Antonio Albornoz Contreras, nacido el 28 de septiembre de 1995 en Cartagena de Indias (Bolívar), es un futbolista colombiano que juega principalmente como lateral izquierdo o extremo por la banda izquierda. Actualmente salió de Independiente Santa Fe, luego de su paso por clubes como Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Se formó en las divisiones juveniles y debutó en julio de 2014. En este club disputó 201 partidos, anotó 11 goles y aportó 11 asistencias. Fue pieza clave en la conquista del Apertura 2018 y Apertura 2021, además de una Copa Colombia en 2014.

Fue fichado en enero de 2022 y participó en 52 partidos oficiales, marcando 5 goles. Allí ganó el Finalización 2023 de la Liga BetPlay. Fichó oficialmente el 31 de julio de 2024. Debutó el 29 de agosto de 2024 en la Copa Colombia frente a Atlético Bucaramanga y fue determinante para que el equipo clasificara a la Copa Libertadores 2025

* Pulzo.com se escribe con Z