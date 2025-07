Este domingo 29 de junio, en una noche épica en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Santa Fe se consagró campeón de la Liga BetPlay 2025-I al derrotar 2-1 a Independiente Medellín, logrando así su anhelada décima estrella después de nueve años de sequía.

Sin embargo, hubo quienes analizaron más allá del título del ‘León’ y expresaron su preocupación por el nivel que se está mostrando en el fútbol colombiano. Uno de ellos fue Óscar Córdoba, quien aseguró que esperaba mucho más de la final.

“Quedé tan aburrido del partido. Tengo que felicitar a la hinchada de Santa Fe, es título. En los partidos como las finales a veces uno dice ‘se tienen que ganar, no se juegan’, en este caso… me quedé con un sin sabor muy amargo porque no vi fútbol”, expresó el exportero de la Selección Colombia en el programa ‘Equipo F’, de ESPN.

Acá, el video en el que Óscar Córdoba se refirió a la final entre Santa Fe y Medellín (segundo 10):

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol “Quedé con un sabor muy amargo con estas finales, quedé con un VACÍO DE FÚTBOL”@Ocordoba001 y su fuerte crítica al nivel mostrado en la final del FPC. ▶️ No te pierdas EQUIPO F por #DisneyPlus pic.twitter.com/d1CPI3vZDO — ESPN Colombia (@ESPNColombia) July 1, 2025

Pero su crítica más fuerte fue contra los jugadores de ambos equipos, a quienes no les ve nivel para competir en torneos internacionales.

““[Vi] jugadores muy biches, no dan un brinco a nivel internacional. Les van a pasar por encima, los van a devolver en la primera de turno […] Del Medellín, no alcanzan a saludar en el himno nacional, y de Santa Fe, si van a competir así… se tienen que armar y jugar”, agregó Córdoba en su intervención.

¿Cómo fue el título de Santa Fe?

El partido de ida en el estadio El Campín había terminado en un empate sin goles, dejando todo por definirse en Medellín. Desde el pitazo inicial, el DIM mostró su intención de hacer valer la localía, presionando con un juego vertical y apoyado por una hinchada que convirtió el Atanasio en un fortín rojo.

Al minuto 18, Francisco Fydriszewski abrió el marcador para el ‘Poderoso’ después de un centro preciso de Francisco Chaverra, desatando la euforia en las tribunas. Sin embargo, Santa Fe no se amilanó. Con garra y corazón, los dirigidos por Jorge Bava respondieron al minuto 31, cuando Harold Santiago Mosquera empató el encuentro con un frentazo impecable luego de un saque de banda de Elvis Perlaza.

El segundo tiempo fue un duelo de resistencia y estrategia. Medellín buscó retomar la ventaja, pero se encontró con un Andrés Mosquera Marmolejo en modo héroe, quien con atajadas clave mantuvo a Santa Fe en la pelea. Cuando todo parecía encaminarse a una definición por penales, apareció la figura del partido: Hugo Rodallega.

A pesar de arrastrar molestias físicas, el capitán y goleador del torneo, con 16 tantos en la temporada, se convirtió en el héroe al minuto 79. Cojeando, pero con una determinación inquebrantable, Rodallega capitalizó una jugada colectiva con un golazo después de un pase de Edward López, sellando la remontada y desatando la locura entre los hinchas santafereños que viajaron a Medellín.

¡𝑺𝑶𝑴𝑶𝑺 𝑪𝑨𝑴𝑷𝑬𝑶𝑵𝑬𝑺! ¡Que la décima ⭐️ esté contigo! 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐅𝐄 🇮🇩 pic.twitter.com/6AIiszQcPz — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 30, 2025

Santa Fe, que había clasificado como sexto en la fase regular y líder del Grupo B en los cuadrangulares, demostró su fortaleza como visitante al eliminar a gigantes como Atlético Nacional y Millonarios.

Este título, el décimo en su historia (1948, 1958, 1960, 1966, 1971, 1975, 2012-I, 2014-II, 2016-II, 2025-I), iguala al club bogotano con Junior y Deportivo Cali en el palmarés liguero. Por su parte, Medellín, que buscaba su séptima estrella, no pudo romper su racha de tres finales perdidas, a pesar de una campaña sólida bajo la dirección de Alejandro Restrepo.

