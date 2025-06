En un partido que dejó sin aire a más de uno y tuvo en vilo todo el país, el cuadro cardenal, Santa Fe, se alzó con su décimo campeonato. La gesta heroica fue liderada por un Hugo Rodallega que dejó hasta la última gota de sudor en la cancha, convirtiéndose en el hombre del partido y marcando la historia del club en una emocionante final contra Independiente Medellín, que volvió a romperles el corazón a sus hinchas.

La imagen del equipo antioqueño, víctima de una sequía de campeonatos que se prolonga ya por nueve largos años, volvió a ser la de la derrota. A pesar de tomar la delantera con un gol del argentino Francisco Fydriszewski, no pudieron mantener la ventaja y se vieron superados por los bogotanos, con anotaciones de Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega que sellaron el triunfo para Santa Fe.

Cabe recordar que este amargo desenlace ha sido un ‘deja vu’ para el DIM, que acumula ya cuatros finales perdidas de manera consecutiva. Esto se convierte en un llamado ‘anti récord’ sin precedentes en la historia reciente del fútbol colombiano. Aunque la decepción es grande, la esperanza sigue viva entre los seguidores del equipo, que sueñan con volver a ver a su club campeón.

En tanto, este desafortunado récord, cobra mayor dimensión, ya que lleva a Independiente Medellín a acumular 13 subcampeonatos, quedando a un título de igualar al Deportivo Cali, que ha obtenido la deshonrosa cifra de 14 segundos lugares.

No obstante, la derrota fue aún más dolorosa por los hechos violentos que la sucedieron. Lamentablemente, espectadores del partido reportaron enfrentamientos con hincha infiltrados del equipo visitante y agresiones contra personas locales, confundidas como seguidores de Santa Fe.

Sumado a ello, Malher Tressor Moreno, un ídolo del DIM, que supo ser campeón con el equipo en 2002, estalló contra los jugadores y el club por un nuevo subtítulo y hasta admitió que “dejará de ser hincha”, pues no aguanta más una decepción como la que le dio el ‘poderoso’ en el Atanasio.

“Hoy creo que la decepción de este equipo pasa cualquier cosa. El peor Santa Fe que he visto, malo por todos los lados, le hace dos goles a Medellín. La verdad, hoy ya dejé de ser hincha porque no puedo soportar el dolor de la gente y sobre todo de los que pagan una boleta tan cara y ver que los jugadores no ponen lo que deben poner”, dijo inicialmente.

Luego, el exjugador, salido de casillas, arremetió contra el plantel del equipo: “Hoy ustedes, jugadores del Medellín, me tienen decepcionado. No tienen los huevos necesarios para hacer un club importante y lo puedo entender, pero el fútbol no miente y esa mi frustración, porque no tienen huevos para hacer de este equipo algo grande. Mírense y sobre todo decidan irse los que no son capaces. Dios los bendiga y no vuelvan nunca más. Respeten lo que se llama club si es que saben de eso, vayánse todos”, señaló.

Esto fue lo que dijo Tressor Moreno en sus redes sociales

Instagram Tressor Moreno

Por ahora, el cuadro ‘poderoso’ saldrá a vacaciones unos días, mientras sus hinchas pasan la tusa y esperan que el equipo vuelva a darles una alegría, aunque como está el ambiente será difícil que los aficionados se ilusionen tan fácil con un título para el Medellín.

