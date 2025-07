Los jugadores del Cali, que han protestado en diferentes momentos de este año porque en diferentes momentos no les han pagado sus salarios (algunos muy elevados), ahora están en la mira de los aficionados por unas recientes acusaciones.

Un video se ha hecho viral en TikTok. En este, dos mujeres que son dueñas de una empresa que vende productos de tecnología aseguraron que un jugador del Deportivo Cali las “robó”.

Dicen las mujeres que fue él quien las contactó porque estaba interesado en comprar 3 productos. Sin embargo, ellas le ofrecieron hacer un canje, muy normal ahora en redes sociales. Este consistía en que el jugador del Cali debería hacer una historia en sus redes sociales a cambio de los productos. Aseguran ellas que él sí aceptó y por eso le mandaron los productos.

Pero lo que no pensaron estas empresarias es que este deportista no cumpliera con su palabra y que, por el contrario, empezara a evitarlas y se ‘desapareciera’. Dicen estas mujeres que esperaron más de un mes para ver si el jugador del Cali iba a cumplir con su palabra, pero esto no pasó.

Como no hubo publicación, ellas le mandaron los métodos de pago y que él hiciera la correspondiente consignación, pero esto tampoco pasó.

Estas son las declaraciones de las dos mujeres que acusan a este deportista, aunque no mencionaron su nombre directamente, esperando que el video sirva como presión para que les paguen.

