La historia de un lector anónimo sobre un amor casi imposible que no pudo dejar ni siquiera con un matrimonio de por medio, revela cómo algunas conexiones emocionales trascienden el tiempo, la distancia y las decisiones de vida.

En la sección ‘Mensaje Directo’ de El Tiempo, un hombre se desahogó contando los detalles de una relación que, aunque nunca se consolidó por completo, dejó una huella imborrable en su vida.

Se trata de una relación que comenzó en la adolescencia, sobrevivió a la distancia, resistió el paso del tiempo y persistió, incluso, en medio del matrimonio.

El protagonista relata cómo conoció a Laura en 2006, cuando ambos eran jóvenes universitarios. Pronto nació un vínculo fuerte, lleno de pasión y ternura, que duró tres años hasta que sus caminos se separaron por motivos laborales y académicos. Ella se mudó de ciudad, y él también, buscando mejores oportunidades. El amor quedó en pausa, porque la historia continuaría.

Cinco años después, Laura se enamoró y se casó, aunque no resultó como esperaba, (pero sí como él hubiera deseado), pues la unión sólo duró siete meses.

Él tampoco renunció a la idea de conocer a alguien más y construir una nueva historia y ahí fue donde conoció a Estefanía, con quien sólo tuvo un noviazgo de cinco meses. “Nos casamos sin conocernos bien. Éramos casi que extraños. Fue un matrimonio de 6 años en el que descubrimos que teníamos visiones de la vida totalmente diferentes”, cuenta el autor en el relato.

“Estefanía conocía mi historia con Laura y, en el fondo, sabía de mi profundo amor por ella. Pero nunca llegó a pensar que nos reencontraríamos”, agregó en la carta publicada por el medio citado.

Durante su matrimonio, los encuentros entre los antiguos novios no cesaron. Aunque nunca fueron infieles físicamente, la conexión emocional seguía viva y provocaba encuentros cargados de nostalgia y confusión.

Esto llevó a que el matrimonio con Estefanía pasara por momentos difíciles, pues la desconfianza fue constante. Incluso, la esposa llegó a ver mensajes del hombre con Laura.

“Había encontrado un mensaje con Laura, a quien había guardado con el seudónimo de ‘Fletcher Memorial’, una canción de Pink Floyd que me encanta. Creo que entre ese nombre y ‘Juan Mecánico’ no había ninguna diferencia y ella lo supo reconocer”, escribió.

Admite además que no eran mensajes comprometedores, a su parecer, pero Estefanía no podía ocultar la rabia del contacto entre ellos dos. “Me gritó e, incluso, me golpeó en el pecho”, contó.

Los encuentros con Laura continuaban, hasta el punto de convertirse en momentos en los que los dos expresaban no sentirse bien con sus matrimonios. Eso llevó a que la desconfianza con Estefanía aumentara.

Eventualmente, ambos decidieron separarse, luego de que Estefanía retomara contacto con un viejo amor en Europa, quien hoy es su esposo.

No hubo final feliz (hasta ahora)

Con el divorcio, el hombre pensó que finalmente podría volver a estar con Laura. Sin embargo, durante ese proceso, ella inició una nueva relación. “Me rompí en 10 mil pedazos cuando supe que había empezado un nuevo vínculo”, confesó. Aunque ya no tienen contacto directo, aún se entera de ella a través de su madre. Su último encuentro fue en el funeral de un familiar, donde vio un video de Laura que volvió a remover todo lo que aún sentía.

En retrospectiva, se arrepiente de no haber escuchado a su padre, quien un día antes de la boda le sugirió que no se casara si aún pensaba en otra persona. También lamenta no haber tomado decisiones más valientes para construir una historia junto a Laura.

Esta historia, publicada bajo seudónimos por petición del autor, es un ejemplo de cómo el amor permanece, aún cuando la vida avanza por otros caminos.

