La historia de Charles Williams, un habitante de calle de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ha conmovido a varias personas y ha recordado el poder del amor incondicional y la bondad humana.

Este hombre de 45 años, quien ha enfrentado la dura realidad de vivir en las calles de Nueva York, vivió un momento de puro júbilo al reencontrarse con su perro American Bully, llamado Roc, días después de que el cachorro fuera robado en un tren del metro del Bronx, según recogió el portal amNewYork.

El emotivo video del reencuentro, capturado por testigos y compartido en redes sociales, se ha vuelto viral, acumulando miles de vistas. Usuarios de todo el mundo han expresado su emoción, con frases como “esto me hizo llorar de felicidad” o “el amor entre un humano y su perro es eterno”.

Acá, la escena del reencuentro:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PIX11 News (@pix11news)

Todo comenzó el pasado 10 de agosto, en las horas de la mañana, cuando Williams, exhausto por el calor sofocante del verano neoyorquino, decidió refugiarse en el metro para pasar la noche. Como muchas personas sin hogar en la ciudad, Williams elige el transporte público como un lugar temporal para dormir, ya que la mayoría de los refugios no permiten mascotas, mencionó el medio citado.

Él y Roc, su fiel compañero de dos años, subieron al tren D en dirección norte, cerca de la estación Bainbridge Avenue y East 206th Street, alrededor de las 6 a. m. Williams, cansado por su rutina diaria, se quedó dormido con la correa del perro en la mano. Al despertar momentos después, el horror lo invadió: la puerta del vagón se cerraba, y solo quedaba la correa vacía. Roc había desaparecido, explicó el portal.

“Abro los ojos, la puerta se cierra, y solo tengo la correa en la mano, la correa de mi perro”, relató Williams a amNewYork. El perro, descrito por su dueño como un “bebé” cariñoso y juguetón, de color marrón y negro, había sido, al parecer, robado por un desconocido mientras Williams dormía.

La policía de Nueva York confirmó que el sospechoso se llevó al animal en ese momento, y aunque la investigación sigue en curso, no se han hecho arrestos hasta la fecha.

¿Cómo fue el reencuentro del hombre con su perro?

Pero el destino, o más bien la bondad de un desconocido, intervino para cambiar el curso de esta historia. El jueves por la mañana, un buen samaritano encontró a Roc vagando por las calles del Bronx y, reconociendo que el perro parecía perdido, lo llevó directamente a la comisaría 44 del Bronx.

Los detectives, al verificar el microchip o la descripción del animal, contactaron inmediatamente a Williams para darle la noticia que tanto anhelaba.

“Estoy abrumado y quiero llorar. Estoy en una gran ciudad de Nueva York; puede que no encuentres a tu perro”, dijo Williams a PIX11 News, visiblemente conmovido al recibir la llamada.

El reencuentro fue un momento mágico que ha cautivado a internautas de todo el planeta. Cuando un oficial salió del recinto policial con Roc atado a una correa, el perro reconoció de inmediato a su dueño.

Saltos de alegría, ladridos emocionados, abrazos y besos inundaron la escena. Williams, entre lágrimas, se arrodilló para acariciar a su mascota, quien respondía con lamidas efusivas y meneos de cola incontrolables.

