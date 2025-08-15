Policías saltando en un juego de un parque en Bogotá. Sí, así como lo lee. En X está rondando una publicación en la que se ve a varios agentes pasando un rato divertido, en medio del caos, el estrés y la rutina que produce su trabajo en las calles capitalinas, donde tienen que estar siempre alertas frente a los delincuentes y todos los focos de inseguridad.

Como se ha conocido en otros momentos, las autoridades policiales deben hasta bajar borrachos escandalosos de Transmilenio, lo que es solo una pequeñísima parte de las responsabilidades que deben cumplir al portar el uniforme de esa institución. El solo hecho de velar por la seguridad de millones de personas en la capital es un deber muy complicado, a pesar de que algunos hagan quedar mal a esa institución.

En el video se observa, inicialmente, a cuatro policías en una especie de saltarín, que, según comentan los internautas, está ubicado en un parque del barrio Los Libertadores, de la localidad de San Cristóbal (Bogotá). Allí los uniformados empiezan a jugar dando saltos en la base.

Posteriormente, llegaron cuatro agentes más en moto, quienes se subieron corriendo a la base donde está la base elástica para brincar. Lo llamativo es que no se quitan los cascos y empiezan a turnarse para distraerse un rato. Incluso, hay un par que se toma de las manos para saltar al tiempo, lo que causó reacciones de todas las clases. Unos aprobando el hecho y otros rechazándolo.

“También tienen derecho”, “estaban a-saltando“, “pausas activas”, “la felicidad lo es todo”, “también tienen derecho a pausas activas. Qué bien por esos policías”, “mientras tanto matan niños, roban mujeres”, “por estar descansando, mataron a Miguel”, “mientras tanto la calles más inseguras” y “mientras tanto la guerrilla fortaleciéndose”, son algunos de los comentarios que se destacan en la red social de X, que evidencia que causó este pequeño video en poco tiempo.

¿Cómo es el horario de un policía en Colombia?

La jornada laboral de un miembro de la Policía Nacional de Colombia, según el Decreto 1214 de 1990, está estipulada en ocho horas diarias. Esto la define como una labor a tiempo completo. . Sin embargo, la naturaleza de su trabajo les exige una disponibilidad permanente, una condición que va más allá de un horario fijo de oficina. Esta disponibilidad implica que deben estar listos para responder a emergencias o requerimientos del servicio en cualquier momento, lo que puede resultar en horarios prolongados y en la alteración de su tiempo de descanso y personal.

La exigencia de la disponibilidad permanente subraya la dedicación total que se espera de los agentes en el servicio público. A pesar de que su jornada laboral diaria está formalmente regulada, la realidad de su trabajo implica que un policía está, en esencia, ‘de servicio’ las 24 horas del día. Esta característica del servicio policial en el país, más que un simple horario, es una filosofía de compromiso con la seguridad y el orden público, lo que refleja la seriedad y la responsabilidad inherente a la profesión.

