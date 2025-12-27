Un video publicado en TikTok por una mujer paisa se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que relatara una situación sentimental que dejó a miles de usuarios entre la risa, la sorpresa y el debate en redes sociales. El clip, grabado en tono espontáneo y con lenguaje coloquial, se ha viralizado rápidamente y ya circula en otras plataformas como Instagram y X.

En el video, la mujer cuenta que estaba saliendo con otra joven, a quien describe como “una chimbita más linda”, y asegura que ambas se identificaban como lesbianas. Según su relato, en medio del ambiente decembrino, decidió preguntarle qué quería como regalo de Navidad y se ofreció a comprarle lo que pidiera. La respuesta, sin embargo, la dejó desconcertada: pañalera, bicicleta de bebé y bolso para bebé.

Al preguntarle por qué solicitaba tantos artículos infantiles, la joven le explicó que supuestamente eran para una hermana que iba a tener un hijo. Confiada en esa versión, la protagonista del video asegura que accedió a comprar los regalos. El giro inesperado llegó después, cuando revisó los estados de WhatsApp y descubrió que la mujer con la que salía anunciaba que estaba embarazada.

“Me la preñaron. ¿No que era lesbiana pues? Yo quedé con cara de payasa”, dice en el video, una frase que se ha convertido en una de las más replicadas por los usuarios. El relato, cargado de humor, ironía y desahogo, fue suficiente para que miles de personas reaccionaran, comentaran y compartieran la historia.

En redes, el video ha generado opiniones divididas. Algunos usuarios lo toman como una anécdota graciosa y destacan la naturalidad con la que la mujer cuenta su experiencia.

