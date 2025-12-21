Así como hay medidas en centros comerciales por la Navidad, un taxi se robó las miradas de propios y extraños debido a un adorno que dejó en evidencia el espíritu de la época.

El dueño del vehículo puso un pesebre en el capó del automóvil, situación que fue replicada en un video que se viralizó por parte de una persona en TikTok, que afirmó sobre el caso: “Simplemente Colombia”.

El taxi replicado el 19 de diciembre de 2025 con ese detalle de Navidad alcanzó más de 356.000 reacciones, pero hubo un detalle que sirvió para saber más acerca de lo sucedido.

Una de las personas que comentó la publicación y que en su respectivo perfil se presenta como creador de contenido sorprendió a propios y extraños con una inesperada confesión.

“Es mi papá”, comentó el usuario, del que Pulzo prefiere como prevención reservar su identidad en esta nota por motivos de privacidad, pero que no pasó desapercibido y tuvo más de 45 respuestas y 5500 reacciones.

La persona, de hecho, compartió una fotografía para confirmar su afirmación, por lo que recibió varios comentarios de felicitación por la actitud navideña que se viralizó muy pronto.

Estas son las captura de pantalla con el mensaje y el perfil del mencionado usuario en el video del taxista con un pesebre.

Parece pertinente aclarar que, a pesar de lo folclórica que parezca esta escena, hay razones por las que esta medida incumple con las normas en el transporte vigentes en el territorio nacional.

¿Por qué no es permitido llevar nada en capó de un carro en Colombia?

En Colombia, no es permitido llevar nada en el capó de un carro debido a razones de seguridad vial y normativas de tránsito. La Ley 769 de 2002, que regula el Código Nacional de Tránsito, establece que es ilegal transportar carga de manera que obstruya la visibilidad del conductor o que ponga en riesgo la seguridad de los pasajeros y otros vehículos en la vía.

La razón principal de esta prohibición es la obstrucción de la visibilidad del conductor. Según el Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, conducir un vehículo cuya carga impida la visión hacia el frente, los costados o la parte posterior es una infracción sancionable. Cualquier objeto ubicado en el capó crea un punto ciego que dificulta la reacción ante peatones, obstáculos o señales de tránsito, aumentando drásticamente la probabilidad de colisiones.

Ubicar objetos en el capó de un carro puede causar distracción para el conductor y afectar la estabilidad del vehículo. Además, en caso de frenado brusco o accidente, estos objetos pueden convertirse en proyectiles peligrosos, aumentando el riesgo de lesiones tanto para los ocupantes del carro como para otros conductores o peatones.

Otro motivo importante es la influencia de las condiciones climáticas. En un país como Colombia, donde las lluvias y el viento pueden ser frecuentes, los objetos colocados en el capó podrían desprenderse fácilmente, causando accidentes y afectando la seguridad vial. También, estos objetos pueden dañar el motor o las partes del carro, ya que las condiciones del capó no están diseñadas para soportar peso o cargas externas.

¿Cómo nació el pesebre en Navidad?

La tradición de armar el pesebre en Navidad tiene su origen histórico en el siglo XIII, específicamente en el año 1223. El creador de esta práctica fue San Francisco de Asís, quien decidió realizar una representación del nacimiento de Jesús en una pequeña aldea italiana llamada Greccio, ubicada al norte de Roma., según ACI.

San Francisco acababa de regresar de una peregrinación a Tierra Santa y estaba profundamente conmovido por los lugares donde había nacido Cristo. Con el permiso del Papa Honorio III, buscó una forma de mostrar a los fieles la humildad y la pobreza del nacimiento de Jesús. Para lograrlo, utilizó una cueva natural del pueblo donde instaló un pesebre con heno y llevó animales vivos, específicamente un buey y un asno.

Esa primera celebración no incluyó figuras humanas para representar a María o a José, sino que se centró en el ambiente del establo para la misa de medianoche. La intención del santo era que los habitantes de Greccio pudieran ver y sentir la sencillez de aquel acontecimiento bíblico.

Esta representación viviente tuvo un éxito inmediato y despertó una gran devoción entre los asistentes, extendiéndose rápidamente por otras comunidades franciscanas de Europa.

Con el paso de los siglos, la tradición evolucionó y las personas fueron sustituidas por figuras talladas en madera, barro o cera, permitiendo que el nacimiento permaneciera montado durante toda la temporada navideña.

En el siglo XV, Nápoles se convirtió en un centro principal para la creación de belenes artísticos, integrando escenas de la vida cotidiana. Finalmente, la costumbre llegó a América durante la época de la colonización, adaptándose con materiales y personajes locales de cada región.

