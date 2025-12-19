El calendario no da tregua y Colombia se prepara para vivir el que, históricamente, es el fin de semana más congestionado del año en términos comerciales. El último sábado y domingo previos al 24 de diciembre representan la última oportunidad para miles de ciudadanos de conseguir los regalos de Navidad, lo que transformará a complejos como Unicentro, Parque La Colina y otros grandes establecimientos del país en verdaderos hormigueros humanos.

Los consumidores deben estar preparados para un escenario de contrastes. Por un lado, la mayoría de las marcas han lanzado agresivas jornadas de descuentos y promociones de “último minuto” para atraer a los compradores rezagados. Por otro lado, la masiva asistencia prevista sugiere que los tiempos de espera en cajas, zonas de comida y, especialmente, en los ingresos a los parqueaderos, podrían duplicarse o triplicarse.

Las autoridades y administraciones de los centros comerciales recomiendan a los ciudadanos armarse de paciencia. Se espera que los picos de mayor afluencia se presenten entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m., por lo que el uso de transporte público o plataformas de movilidad se sugiere como la opción más inteligente para evitar los colapsos viales en las inmediaciones de los complejos.

Para gestionar este flujo, varios centros comerciales han diseñado agendas que combinan el comercio con el bienestar y la tradición. Por ejemplo, en el eje cafetero, Parque Arboleda ha anunciado un horario extendido de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., una medida clave para distribuir la carga de visitantes; no obstante, se advierte a los conductores utilizar vías alternas debido a cierres parciales en la Circunvalar de Pereira.

En Bogotá, Parque La Colina ha reforzado su oferta de servicios con puntos de empaque de regalos gratuitos y desfiles navideños programados para este 20 y 21 de diciembre a partir de las 5:00 p. m., buscando que la experiencia de compra sea menos estresante para las familias.

También, Unicentro iluminó su Navidad con el llamado pasaporte, que es un espacio con más de 260.000 luces repartidas en 20.000 metros de minilight y 3.500 metros de manguera tipo LED. Son 5 estaciones donde pasarán por varios países y conocerán de primera mano cómo se vive esta época en esos lugares.

Para quienes buscan huir un poco del caos de las vitrinas, algunos puntos ofrecen planes alternativos. En Bucaramanga, Parque Caracolí activará este sábado 21 una jornada de bienestar denominada “Taganga” desde las 8:00 a.m., enfocada en la meditación y el movimiento consciente, ideal para liberar el estrés acumulado de la temporada.

Por su parte, el Outlet Arauco Sopó abrirá su “Mercadito del Emprendedor” de manera extraordinaria, brindando una opción de compra con propósito social, alejándose un poco de las grandes multitudes de las zonas urbanas más densas. En el departamento de Antioquia, Parque Fabricato apuesta por la diversión infantil con “La Fábrica de Santa”, que cuenta con la piscina de pelotas más grande de la región, una estrategia para mantener entretenidos a los más pequeños mientras los adultos realizan sus compras.

