Mientras que un centro comercial fue blanco de un grave delito, otros dos fueron parte del anuncio de una de las marcas nacionales reconocidas entre los colombianos.

Seven Seven hizo pública la apertura de su nueva tienda en Unicentro Bogotá y la remodelación integral de su tienda en el Centro Comercial Buenavista en Santa Marta.

Estas iniciativas representan un paso decisivo en el proceso de transformación de la compañía, enfocado en fortalecer su posicionamiento en un entorno altamente competitivo y evidenciar la evolución de su ADN para consolidarse como una marca cada vez más aspiracional y moderna.

La nueva tienda de Unicentro en Bogotá está ubicada en uno de los centros comerciales más emblemáticos del país, cuenta actualmente con un área total de 322 metros cuadrados, diseñada bajo un nuevo concepto arquitectónico que prioriza la experiencia del consumidor, la visibilidad del producto y la fluidez del recorrido dentro del espacio.

La marca proyecta que esta tienda se convierta en la número uno en ventas a nivel nacional, con una estimación de ingresos cercana a los 3.800 millones de pesos y más de 250.000 visitantes al año, posicionándose como un referente dentro del portafolio de Seven Seven en Colombia.

El nuevo espacio ha sido concebido para un consumidor exigente, urbano y en constante búsqueda de experiencias innovadoras, combinando diseño limpio, materiales contemporáneos e iluminación estratégica que resalta las texturas, colores y detalles de cada colección.

En paralelo, Seven Seven presenta la remodelación integral de su tienda en el Centro Comercial Buenavista de Santa Marta, un punto estratégico y de gran afluencia en la ciudad qué busca seguir ofreciendo una amplia oferta de moda con la región.

La renovación de este espacio responde no solo a criterios estéticos, sino también a una búsqueda por conectar más profundamente con el espíritu fresco, espontáneo y vibrante de la costa colombiana, alineando la experiencia de compra con las particularidades culturales y el estilo de vida de la región.

“Buenavista Santa Marta representa el alma caribeña que inspira a nuestra marca. Esta remodelación reafirma nuestro compromiso con llevar moda, diseño y experiencias de alto nivel a todas las regiones del país”, añadió Abril.

La compañía indicó que el diseño y la remodelación de estas tiendas se inspiran en una visión de modernidad y sofisticación, con líneas limpias, materiales contemporáneos y una atmósfera cálida y envolvente permiten que el producto cobre mayor protagonismo, mientras que la iluminación ha sido planeada para crear una experiencia más sensorial, íntima e inspiradora.

¿Quién es el dueño de Seven Seven?

La marca de ropa Seven Seven es propiedad del Grupo Pash, un poderoso conglomerado textil colombiano que también es dueño de las reconocidas marcas Patprimo y Ostu. Este grupo empresarial tiene sus raíces en la visión de la familia Douer, una de las dinastías más influyentes en la industria de la moda en Colombia desde hace décadas.

La dirección estratégica de Seven Seven ha estado liderada por Sophie Douer, quien se desempeña como directora creativa y es miembro de la tercera generación de esta familia de empresarios.

Ella ha sido la encargada de posicionar la marca bajo un concepto de moda joven y urbana, logrando que Seven Seven se diferencie de sus marcas hermanas por su enfoque en tendencias internacionales y colaboraciones con artistas.

El origen de este imperio textil se remonta a José Douer Ambar, conocido cariñosamente como ‘Pepe’ Douer, quien fundó la compañía matriz Manufacturas Eliot. Con el paso de los años, el negocio se diversificó y se consolidó bajo el nombre de Grupo Pash, logrando una integración vertical que incluye desde la fabricación de las telas hasta la venta directa en los puntos de venta.

Actualmente, el grupo emplea a miles de personas en Colombia y mantiene una fuerte presencia en centros comerciales de todo el país. Seven Seven ha logrado expandirse fuera de las fronteras colombianas, llegando a mercados como Panamá, Costa Rica y Guatemala. Bajo el liderazgo de la familia Douer, la empresa continúa renovándose para competir con grandes cadenas internacionales de moda rápida, manteniendo su identidad de diseño nacional.

