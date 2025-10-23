Un nuevo proyecto de energía solar fotovoltaica se está implementando en el centro comercial Unicentro de Bogotá con el fin de generar electricidad limpia para sus zonas comunes. La iniciativa, desarrollada con el respaldo de la compañía de soluciones energéticas Terpel Sunex, busca reducir los costos operativos del complejo comercial y avanzar en su compromiso con la sostenibilidad.

La instalación se está construyendo en las cubiertas del centro comercial y utilizará un total de 792 módulos fotovoltaicos, aprovechando un espacio que usualmente no tiene un uso productivo. Se estima que, en su primera fase, esta planta generará anualmente cerca de 473.000 kWh de energía limpia.

Este proyecto tiene un impacto ambiental directo en la capital. Gracias a la autogeneración, Unicentro Bogotá evitará la emisión de aproximadamente 103 toneladas de CO2 cada año. Este ahorro de carbono es equivalente a lo que lograría sembrar más de 4.100 árboles en la ciudad.

En un contexto de transición energética en Colombia, la compañía Terpel Sunex reporta cerca de 100 proyectos de este tipo distribuidos en más de 15 departamentos, incluyendo la Costa Caribe, Cundinamarca, el Eje Cafetero y Casanare.

Además de su trabajo en proyectos de autogeneración distribuida, la organización Terpel ha expandido su portafolio en energías renovables. Recientemente, adquirió el Parque Solar de Planeta Rica en Córdoba. Esta planta solar fotovoltaica, con una capacidad instalada de 26.6 MWp, será operada por Terpel Sunex y es suficiente para cubrir las necesidades energéticas de más de 23.000 hogares colombianos.

