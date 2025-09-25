Este supermercado, uno de los más legendarios del país, tendrá precios prácticamente de fábrica e “imbatibles” para sus clientes durante dos días.

Así lo dio a conocer esa empresa, que explicó que tendrá productos para categorías de alto consumo como alimentos, bebidas, cuidado personal, limpieza y electrodomésticos. Las tiendas estarán abiertas hasta las 9:00 p.m., con ofertas especiales entre las 5:00 y 9:00 p.m., detalló.

El llamado “Remate Estelar” de Makro estará disponible en sus 21 tiendas del país este 26 y 27 de septiembre, con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de múltiples categorías.

Makro tendrá descuentos de la mitad del precio en productos en Colombia

Las promociones estarán disponibles durante toda la jornada. Sin embargo, se activarán ofertas exclusivas en los horarios mencionados. Las tiendas se cerrarán sobre las 9:00 p.m. para dar más capacidad de compra a los clientes.

Entre las principales promociones destacan:

Despensa y básicos del hogar : café, cereales, aceite, azúcar, granos, galletas y salsas con descuentos de hasta el 40%.

: café, cereales, aceite, azúcar, granos, galletas y salsas con descuentos de hasta el 40%. Proteínas y congelados : pollo, carnes y productos empacados con rebajas de hasta el 40%.

: pollo, carnes y productos empacados con rebajas de hasta el 40%. Bebidas y licores : cervezas, gaseosas, jugos y vinos con precios especiales y promociones 2×1 en referencias seleccionadas.

: cervezas, gaseosas, jugos y vinos con precios especiales y promociones 2×1 en referencias seleccionadas. Aseo del hogar y cuidado personal: papel higiénico, detergentes, jabones, limpiadores y cremas dentales con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad.

papel higiénico, detergentes, jabones, limpiadores y cremas dentales con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Hogar y menaje: vajillas, termos, bombillos LED, organizadores y pequeños electrodomésticos con precios reducidos hasta en un 50%.

Descuentos en supermercados en Colombia

Según explicó la empresa, el remate es de las últimas oportunidades que tienen los clientes de Makro para aprovechar sus descuentos en aniversario, que son los mejores descuentos de todo el año.

“Este brinda no solo la posibilidad de acceder a grandes descuentos, sino también un reflejo de cómo Makro se ha transformado para estar más cerca del consumidor final. Con su propuesta “Makro también es Mikro”, la compañía ofrece la posibilidad de comprar por unidad o en presentaciones pequeñas, sin necesidad de grandes volúmenes, acercando así su promesa de ahorro a más familias colombianas”, explicó la cadena de supermercados en un comunicado enviado a medios.

