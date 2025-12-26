Si está planeando viajar a Nueva York en estos días, preste atención: Avianca encendió las alertas por las duras condiciones climáticas que se esperan en los últimos días del año y activó un plan especial para quienes tengan vuelos desde o hacia esa ciudad durante esas fechas.

La aerolínea anunció que, debido a la tormenta invernal que azotará la costa este de Estados Unidos, algunos vuelos podrían verse afectados por retrasos, cancelaciones o cambios operativos. Por eso, quienes resulten impactados por el clima podrán modificar su itinerario sin costo adicional.

El comunicado, publicado en la red social X, fue directo: si el vuelo desde o hacia Nueva York se ve afectado por el clima en esas fechas, el pasajero tendrá la posibilidad de cambiarlo sin pagar penalidades ni diferencia tarifaria. El cambio podrá hacerse hasta 30 días después de que se normalicen las operaciones.

¿Vuelas desde o hacia Nueva York? ❄️ ¡Esta información es para ti! Revisa el estado de tu vuelo aquí: 👉 https://t.co/DfV0zzSTJf pic.twitter.com/U1SDqQhDWs — avianca te guía (@aviancateguia) December 26, 2025

La advertencia no es menor. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anticipó una “impactante tormenta invernal posterior a Navidad”, con hielo, fuertes nevadas y complicaciones en carreteras y aeropuertos. De hecho, más de 23 millones de personas están bajo advertencia por tormenta, incluida la Gran Manzana, que podría registrar su nevada más fuerte desde 2022.

Avianca explicó que los cambios pueden gestionarse a través del Contact Center, puntos de venta, aeropuertos o agencias de viaje. Eso sí, la modificación aplica únicamente para la fecha y hora del vuelo, manteniendo el mismo trayecto y la misma clase de servicio.

Quienes no estén cobijados por este plan especial también pueden cambiar su vuelo, pero en esos casos aplican cargos por cambio, diferencias tarifarias e impuestos, según la clase de tiquete. Además, la aerolínea recuerda que no se permiten cambios después de la salida del vuelo y que los trámites en avianca.com solo se pueden hacer hasta 35 minutos antes de vuelos nacionales y una hora antes de internacionales.

La recomendación es clara: revisar el estado del vuelo con anticipación, estar atentos a las comunicaciones oficiales y, si es necesario ajustar el viaje, hacerlo con tiempo para evitar dolores de cabeza en plena temporada de fin de año.

En resumen, el clima puede jugar una mala pasada, pero Avianca busca dar un poco más de margen a los viajeros que tendrán que lidiar con la nieve, el hielo… y la paciencia.

