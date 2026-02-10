Hacer vueltas en una notaría en Colombia será un poco más costoso durante 2026. La Superintendencia de Notariado y Registro confirmó el ajuste en las tarifas de los servicios notariales, un incremento que, según el Gobierno, no supera la inflación del año pasado, fijada en 5.10 %.

Las nuevas tarifas ya están en vigencia y aplican para todos los trámites que se adelantan en las notarías del país. De acuerdo con la entidad, el aumento busca mantener el funcionamiento del servicio público notarial sin imponer cobros desproporcionados a los ciudadanos.

Entre los trámites que no tienen ningún costo se encuentran las declaraciones extrajuicio rendidas por mujeres cabeza de familia, la inscripción de hechos y actos relacionados con el estado civil, la expedición de la primera copia del registro civil de nacimiento y la protocolización del acta de matrimonio.

Sin embargo, otros procedimientos sí tendrán un valor definido. Por ejemplo, el cambio de nombre o la corrección del registro civil quedó en 64.200 pesos, mientras que el matrimonio celebrado directamente en una notaría cuesta 64.700 pesos. En caso de que la ceremonia se haga fuera de estas instalaciones, el valor asciende a 174.800 pesos.

Para los actos que no tienen una cuantía específica o cuyo valor no puede determinarse, la tarifa establecida es de 90.600 pesos. A su vez, servicios como la firma digital y la transferencia cibernética de documentos tienen un costo de 10.400 pesos.

La Superintendencia también recordó que, si un trámite incluye varios folios, el usuario deberá asumir un 10 % adicional por cada hoja, sin importar el valor de la autenticación. A esto se suman el Iva y el precio del papel notarial y sus copias.

Finalmente, las notarías están obligadas a publicar las tarifas en un lugar visible y a emitir factura electrónica detallada, para que los ciudadanos conozcan exactamente qué están pagando y por qué.

