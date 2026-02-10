Con el calendario tributario a punto de entrar en su etapa más exigente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) volvió a encender las alarmas entre los contribuyentes por un trámite que muchos pasan por alto: la actualización del Registro Único Tributario (RUT). Este registro es la base de la información fiscal de personas y empresas y debe coincidir siempre con la situación real de cada contribuyente.

La advertencia para 2026 tiene un ingrediente adicional: el nuevo valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que quedó en 52.374 pesos. Este ajuste cambia los rangos de ingresos y las obligaciones fiscales, lo que puede provocar que algunos ciudadanos queden mal clasificados sin darse cuenta, una situación que la Dian detecta fácilmente con sus cruces de información.

De acuerdo con la normativa vigente, cualquier modificación en los datos del RUT debe reportarse dentro del mes siguiente a que ocurra el cambio. En ese grupo están, por ejemplo, los contratistas del Estado, quienes necesitan tener perfectamente actualizada su actividad económica y responsabilidades para poder firmar y ejecutar contratos públicos durante el año.

También están obligadas a hacer el trámite las personas que hayan cambiado de ciudad, actualizado su información de contacto o iniciado una nueva actividad económica. A esto se suman quienes, por el aumento de sus ingresos, pasan a ser responsables del IVA y deben empezar a facturar cumpliendo con las exigencias legales.

Otro foco de atención lo tienen los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST) que ya no cumplen con las condiciones para seguir en este esquema. La Dian exige que se reporte formalmente la salida para evitar sanciones o exclusiones automáticas. Lo mismo ocurre con quienes cerraron definitivamente un negocio y deben registrar el fin de sus operaciones.

La entidad recordó que la actualización del RUT no tiene costo y se puede hacer, en la mayoría de los casos, de forma virtual. Sin embargo, hay límites para ciertos cambios, como la modificación frecuente de la dirección. Tener el RUT desactualizado puede traducirse en multas, trabas para trámites bancarios o problemas para firmar contratos, por lo que mantenerlo al día es clave para evitar complicaciones con la autoridad tributaria.

