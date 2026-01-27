Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, involucrada en el caso Colmenares, se encuentra bajo un profundo escrutinio por presuntos actos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así lo reveló la Fiscalía General de la Nación, que investiga la utilización de la empresa Montajes JM, propiedad de Moreno, como mecanismo para hacer facturación ficticia y acumular una deuda superior a los 100.000 millones de pesos con la Dian, como informó El Tiempo.

El caso cobró relevancia tras las declaraciones de ‘La Patrona’, líder de una gran red de corrupción, que fue desmantelada por las autoridades. Tal y como publicó la revista Cambio, entre 2006 y 2009, esta mujer ponía en marcha una compleja trama de empresas fachada que producían facturas falsas con el fin de inflar costos, reducir impuestos y lavar recursos ilícitos, de acuerdo con el rotativo.

Montajes JM, fundada por Moreno, destacó entre estas como una de las principales beneficiarias del fraude, canalizando operaciones ficticias por cifras cercanas a los 121.000 millones de pesos. Esta compañía promueve sus servicios en la fabricación y construcción de estructuras metálicas, según su portal web. Aunque se presenta como una empresa de calidad, las autoridades acusan a la compañía de producir un gran número de facturas fraudulentas, en un “patrón sistemático de comportamiento”, de acuerdo con el rotativo.

El impactante fraude se extendió a varias empresas nacionales, permitiéndoles evadir impuestos a su conveniencia y dilucidando la gran magnitud del perjuicio fiscal. El abogado de Moreno, Héctor Escobar, advirtió en una audiencia reciente sobre las graves consecuencias que traería una imputación: la inmovilización de cuentas bancarias, el colapso financiero de Montajes JM y la posibilidad de poner en riesgo los acuerdos de pago vigentes con la DIAN, como informó el impreso.

